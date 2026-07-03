El 85% de los españoles reclama una reforma de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema

Una abrumadora mayoría de españoles quiere que se reforme el sistema de pensiones para poder cobrarlas en el futuro. El 85% de los ciudadanos apuesta por reformar el sistema, según una encuesta internacional de Allianz Research, el porcentaje más alto de cualquier país de Europa. Eso sí, el 58% confía en que los gobiernos tomarán las medidas correspondientes para garantizar las pensiones, porcentaje que también es el más alto entre los países de la UE.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido una y otra vez que el sistema de pensiones no corre peligro, mientras está tomando medidas para reducir el gasto. Ha subido las cotizaciones sociales para ir llenando la hucha y pagar las pensiones de los baby boomers, y está premiando que los ciudadanos demoren las jubilaciones mientras castiga a quienes se jubilan anticipadamente.

Pero, al mismo tiempo, decretó al llegar a Moncloa la subida de todas las pensiones con la inflación tras eliminar la reforma que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el gasto y afrontar la anterior crisis económica -limitaba la revalorización de las pensiones al 0,25% cuando el sistema tuviera déficit-.

Además, Sánchez ha disparado los préstamos y las transferencias directas al sistema desde los Presupuestos Generales, de forma que se utiliza ahora más dinero que nunca de impuestos como el IRPF o el IVA para pagar las pensiones y otras prestaciones que abona la Seguridad Social.

Ante esta situación, la mayoría de los españoles está a favor de tomar medidas para reformar el sistema de pensiones y poder cobrarlas en el futuro. Y un 58% confía en que los gobiernos las apliquen con éxito, un porcentaje superior al que refleja la encuesta en Alemania o Italia, pero inferior a Estados Unidos (66%) o Polonia (63%).

En cuanto a las soluciones, el 30% de los encuestados apuestan por fomentar el ahorro privado como principal medida para garantizar la sostenibilidad futura del sistema, muy por delante de alternativas como el incremento de impuestos o de las cotizaciones sociales, opción respaldada únicamente por el 15% de los encuestados.

Los españoles están por encima de la media en lo que respecta a fomentar el ahorro como primera opción para su futuro. La media internacional marcada por la encuesta es el 29%.

A pesar del auge del ahorro privado, dos de cada tres españoles (66%) esperan que la pensión pública continúe siendo su principal fuente de ingresos durante la jubilación. Además, un 26% reconoce no tener una visión clara de cuál será su situación económica cuando finalice su vida laboral y solo una minoría es capaz de estimar correctamente cuánto tiempo permanecerá jubilada.

El economista jefe y director de inversiones de Allianz SE, Ludovic Subran, ha afirmado que la encuesta muestra que los ciudadanos «reconocen claramente los retos» de los sistemas de pensiones, al tiempo que existe un «notable escepticismo» sobre la capacidad política para implementarlos, por lo que ha subrayado la «importancia» de reformas que refuercen la previsión privada y empresarial.