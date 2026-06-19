El Gobierno paga las pensiones con 355.000 millones de los impuestos porque las cotizaciones no cubren el sistema

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pagado las pensiones cogiendo 355.800 millones de euros de los impuestos que abonan familias y empresas -IVA, IRPF, Sociedades…- porque las cotizaciones sociales no son suficientes para mantener el sistema, cuya deuda sigue aumentando año tras año. Desde que gobierna Sánchez, en 2018, el Gobierno ha transferido a la Seguridad Social para pagar las pensiones el doble de lo que inyectó Mariano Rajoy en sus seis años en Moncloa.

Como muestra el cuadro, elaborado por el Instituto Santalucía, desde 2010 los diferentes gobiernos han ido aumentando los fondos que traspasaban al sistema de pensiones desde los Presupuestos Generales porque las cotizaciones sociales no eran suficientes.

Pero es desde 2018 cuando se dispara ese trasvase de fondos, pasando de 145.000 millones a cierre de 2017 hasta los 500.968 millones a cierre de 2025. Esto significa que en la etapa de Sánchez en el Gobierno se ha destinado de los impuestos el 71% del total. Es más del doble de lo utilizado por Rajoy —aunque el presidente del PP gastó 60.000 millones de la hucha de las pensiones—.

Y un dato más. El medio billón de euros que ha aumentado las transferencias desde el Estado a la Seguridad Social desde 2010 equivale al 50% del incremento de la deuda en este mismo periodo de tiempo. La mitad de la nueva deuda de España desde 2010 se destina a pagar las pensiones.

Estas transferencias del Gobierno a la Seguridad Social para pagar parte de las pensiones no contabilizan, además, como deuda del organismo. Actualmente está en 136.000 millones de euros, pero sólo suman los préstamos que hace el Gobierno para pagar la extra en junio y en diciembre.

El problema de fondo del sistema de pensiones es simple: las cotizaciones no son suficientes para pagar las pensiones, ni siquiera subiéndolas cada año como está haciendo el Gobierno -en virtud del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para pagar las pensiones de los boomers-.

Como muestra este otro gráfico del Instituto Santalucía, la diferencia entre los ingresos y los gastos de las pensiones contributivas es de 40.275 millones en 2025, que se queda en 45.209 millones si descontamos los ingresos del MEI. En 2018 era de 25.940 millones.

Por eso, el Instituto asegura que el déficit real del sistema contributivo de pensiones es superior al que dice el Gobierno. «En la práctica, la necesidad de financiación del componente contributivo de la Seguridad Social para asumir el pago de las prestaciones durante el ejercicio 2025 fue superior (-45.209 M€) porque los ingresos del MEI no se pueden utilizar para los pagos corrientes del ejercicio y deben ser enviados al Fondo de Reserva para asumir pagos a partir de 2032. De esta forma, el déficit contable publicado oficialmente del Sistema de Seguridad Social de -7.352 M€ (0,4% del PIB) se convierte en un déficit contributivo (básico) de -45.209 M€ (2,7% del PIB)», señala.

Esto dibuja un panorama que, para equilibrarlo, sería necesario aumentar en cinco millones el número de afiliados a la Seguridad Social o aumentar la cuota pagada por cada uno de ellos en un 23,5%. «La cifra disminuye a 4 millones de afiliaciones y +18,6% de cuota por afiliación si se tiene en cuenta la transferencia del Estado por complementos por mínimos», apunta el Instituto.

La voz del Instituto Santalucía se suma así a otras que han advertido sobre el sistema de pensiones, como la AIReF y, más recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI pidió un debate «público, informado y transparente» en España sobre el incremento de las transferencias desde los Presupuestos Generales al sistema de pensiones.