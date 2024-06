Damián Castaño deja una gran actuación en una deslucida corrida de José Escolar

Comienza el último tramo de esta nueva edición de San Isidro. Los protagonistas de la tarde de hoy, la vigesimosegunda corrida del ciclo, eran: Fernando Robleño, Damián Castaño y Gómez del Pilar ante toros de la ganadería de José Escolar. Una tarde en la que se vivió de cerca el peligro, sobre todo en el quinto toro de la tarde que pasaportó muy bien el salmantino Damián Castaño que junto a Gómez del Pilar dejaron muy buen sabor de boca recibiendo fuertes ovaciones. Robleño no tuvo suerte con su lote en esta ocasión.

Abrió la tarde Fernando Robleño ante un primero muy serio que saludó por medias verónicas. No se empleó en el tercio de vara ni en banderillas. Empezó la faena por el pitón derecho dejando una buena primera serie. Cambió al pitón izquierdo donde la embestida era menor. Luchó con todos los medios posibles por dejar una faena ligada cambiando al pitón derecho. Tras alargar mucho la faena y no ver muchas opciones, abrevió. No atinó con la espada.

Salió Damián Castaño ante el segundo toro que no se empleó en el capote del salmantino. Destacó Alberto Sandoval en el primer puyazo, cogiendo al caballo por la grupa poniendo al público en pie. No se empleó en banderillas. Dejó un gran quite Gómez del Pilar a la verónica. Comenzó la faena el salmantino en los medios por la diestra, dejando muy buenas sensaciones. Al toro le costaba y era imposible ligar un solo pase. Los muletazos tienen que ser de uno en uno, buscando la inercia. Intentó el salmantino sacarle todo lo que tenía el animal, pero le fue imposible. Cambió al pitón izquierdo dejando naturales sueltos, pero no consiguió calar en los tendidos. No tuvo más opción que abreviar. Finalizó con una gran estocada y escuchó una ovación.

El tercero para Gómez del Pilar igual de serio que los anteriores apenas le dio opciones de recibo con el capote. Tampoco se empleó en el caballo ni en banderillas. Empezó la faena por la diestra dejando tres muletazos con mucho temple. Poco a poco, el toro fue perdiendo fuerza. Cambió al pitón izquierdo, pero ahí le costaba mucho más al toro. Consiguió rematar por muletazos de gran valor y una tanda con naturales de uno en uno de mucho gusto. Tras un aviso puso punto final a su actuación con media estocada. Recibió una ovación.

Volvía Fernando Robleño a por todas de nuevo ante un cuarto que recibió por medias verónicas ajustadas. No destacó en el tercio de varas. En banderillas dejaron buenos momentos Raúl Ruiz y de Fernando Sánchez. Empezó la faena Robleño midiento al toro por muletazos desligados. El toro tenía una embestida con muy poco recorrido. Consiguió lograr una faena muy medida en todo momento, dejando buenos muletazos cruzándose al pitón contrario. Dejó una gran última serie al natural en una serie. Tras un pinchazo finalizó con media estocada.

El quinto de Damián Castaño fue bastante peligroso desde su salida. No se dejó torear en el capote, ni se empleó en el caballo ni en banderillas. Aun así, el salmantino no se rindió y desarrolló una faena de mucho valor ante un toro con bastante riesgo en algunos momentos. Castaño comenzó dejando una gran serie al natural, pero al público le costó meterse en la faena. Continuó citándolo desde la distancia por muletazos de gran temple. Finalizó con una gran tanda al natural, de uno en uno, dejando buen sabor de boca en los tendidos. El salmantino terminó su tarde con media estocada y atravesada. Recibió una fuerte ovación.

El último toro de la tarde de Gómez del Pilar lo recibió en los medios por medias verónicas. No empujó en el caballo ni tampoco se dejó en banderillas. Fue imposible poder labrar la faena, el toro no trasmitía, le costaba embestir y se paraba. Tras ver nulas posibilidades, Gómez del Pilar decidió abreviar poniendo punto final a la tarde.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

22ª de la Feria de San Isidro. Corrida de toros.

Tres cuartos de entrada. Toros de José Escolar.

Fernando Robleño: ovación y silencio

Damián Castaño: ovación y ovación

Gómez del Pilar: ovación y silencio