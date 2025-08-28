Makoke revela por primera vez la verdad de su boda cancelada con Gonzalo: «Mal»

Después de haber pasado por el altar en dos ocasiones, Makoke aseguró que había encontrado al hombre de su vida y que iba a casarse con Gonzalo, el empresario que le robó el corazón hace unos años. Todo estaba previsto para que la pareja pronunciase el «sí, quiero» en septiembre, pero se han visto obligados a modificar sus planes y eran cancelado el compromiso en el último momento. La ex mujer de Kiko Matamoros ha confesado la verdad que hay detrás de todo esto y lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que sigue con Gonzalo. Según cuenta, el único motivo por el que ha alterado su hoja de ruta es un asunto médico que hace referencia a un miembro de su familia.

Este miércoles 27 de agosto, Makoke ha protagonizado la portada de una conocida revista con unas imágenes que demuestran que está atravesando una etapa realmente complicada. La colaboradora ha admitido que se encuentra «mal» y que ha dejado de ser la persona «más feliz del mundo» para convertirse en un fantasma motivado por la preocupación. Sin embargo, no quiere dar demasiados detalles sobre su panorama actual porque está relacionado con una persona anónima que no quiere saber nada del mundo del espectáculo. El problema es que se han generado una serie de rumores que han terminado situando a su novio en el centro de la polémica.

Un periodista del programa Fiesta ha asegurado que Gonzalo tiene cuentas pendientes con la justicia y le ha pedido a Makoke quede explicaciones al respecto. La tertuliana, en un tono muy tajante, ha respondido: «No voy a hablar de este tema, no me concierne a mí. Estoy muy tranquila. Sé con quien me caso, conozco a mi novio perfectamente». Más adelante ha prometido que el próximo año retomará sus planes para formalizar su historia de amor con su prometido, lo que demuestra que sigue confiando en él plenamente. De hecho, ha asegurado que está muy orgullosa de su pareja por el apoyo que ha recibido durante estos días que están siendo tan complicados de digerir.

Un asunto muy delicado

Makoke lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y se ha dado cuenta de que es importante ir con la verdad por delante. Durante su matrimonio con Kiko Matamoros protagonizó muchas polémicas y le acusaron de no ser sincera, así que ahora intenta ser honesta siempre que se ve envuelta en un conflicto. Como era de esperar, rompió su silencio a través de las redes sociales para aclarar que Gonzalo no era el causante de la cancelación de la boda. Insiste en que se están enfrentando a un problema que les ha llevado al límite y que les iba a impedir disfrutar de la fiesta que habían preparado.

La colaboradora y el empresario soñaban con formalizar su relación en Ibiza. Makoke se había comprado tres vestidos y había pedido consejo a estilistas tan famosos como Pelayo Díaz porque quería que el evento fuese un éxito. Sin embargo, ha recibido una noticia que ha tenido de negro su verano y considera que no es el mejor momento para seguir adelante con sus planes.

Gonzalo es una víctima colateral y no quiere estar escondido porque sabe que no es culpable de nada, así que ha roto su norma de oro y ha dado una pequeña entrevista en el programa Fiesta para aclarar: «Lo primero es la salud y las personas queridas, pero lo importante es que esto va a pasar y este bache lo miraremos con fuerza. Lo que puedo asegurar es que Makoke y yo estamos más felices que nunca». De esta forma, ha dejado claro que está al lado de su futura mujer y que no la dejará sola durante esta batalla.

La nueva boda ya tiene fecha

Para demostrar que Gonzalo no le ha engañado y que sigue apostando por él, Makoke ha anunciado que en 2026 retomará la fiesta que ha dejado pendiente y se casará en Ibiza. Ha dado estas declaraciones durante una charla con Terelu Campos en la sección Aires de Fiesta y la presentadora le ha preguntado por qué retrasa todo un año entero. La tertuliana, mirando al frente, ha sido honesta y ha asegurado que el único motivo que hay detrás de su decisión es que desea que el evento sea en Baleares. Entonces, para asegurarse de que haga buen tiempo, no tiene más remedio que esperarse hasta el próximo verano.

«Ahora mismo, lo único que quiero es que pase esta pesadilla y el año que viene, si todo va bien, podremos celebrar esta boda tan deseada», ha declarado con total naturalidad. Y después ha insistido: «Será dentro de un año porque será en Ibiza y pasado septiembre hace frío».

No entiende que ciertas personas se alegren de lo que ha pasado porque para ella es un absoluto drama. «Me consta que hay gente que se ha alegrado de esta noticia y me da pena, porque si tú te alegras del mal de otro, todo vuelve. Yo siento mucho lo que está pasando mi pareja y los daños colaterales, pero esto no nos ha separado. Estamos más unidos que nunca y le tengo que dar las gracias por todo. Estoy muy orgullosa de él y tengo ganas de casarme con él», comenta en Fiesta.