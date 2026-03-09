Cielo con intervalos nubosos y chubascos dispersos a primeras horas en Cinco Villas, extendiéndose a la mitad occidental por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad sur, mientras que las máximas aumentarán levemente en la Ibérica. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo inestable con posibles lluvias y sol tímido

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. Con una probabilidad notable de lluvia, especialmente durante la mañana, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las nubes, que se asoman con un tono grisáceo, podrían dejar caer algunas gotas, mientras el viento sopla suavemente del sureste a unos 5 km/h, apenas un susurro en comparación con lo que podría ser. La temperatura mínima se sitúa en 6 grados, pero la sensación térmica podría descender a 5, haciendo que la mañana se sienta un poco más fresca.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, elevando la temperatura hasta los 16 grados. Aunque la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, el ambiente se mantendrá algo cargado, con una humedad que puede hacer que el calor se sienta más intenso. Con la puesta del sol a las 19:02, los zaragozanos disfrutarán de unas horas de luz que, aunque no serán del todo despejadas, ofrecerán un respiro entre las nubes.

Calatayud: nubes grises y lluvia a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 1°C, mientras el cielo se presenta despejado, aunque pronto se tornará más denso. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 65% en la tarde-noche, cuando el viento comenzará a soplar con fuerza.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un aumento en la humedad que podría resultar agobiante. Las temperaturas máximas apenas llegarán a los 14°C y se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender considerablemente.

Tarazona: cielo variable y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo. Aprovecha para dar un paseo por los rincones de la ciudad y disfrutar de un café en alguna terraza.