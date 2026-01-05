Scariolo da carpetazo al fichaje de un escolta para el Real Madrid: «Maximicemos lo que tenemos»

Sergio Scariolo dio carpetazo tras el Clásico al debate del escolta. El entrenador del Real Madrid de baloncesto, después de la derrota de su equipo ante un Barcelona en el que fueron claves los tiros y la fabricación de canastas de Kevin Punter en la primera parte y Nicolás Laprovíttola en la segunda, pidió confianza hacia su plantilla. El italiano aseguró que tratará de «minimizar» sus «defectos», apostando por lo que hay y zanjando, al menos públicamente, la búsqueda de un anotador puro.

«Eso es un discurso antiguo que remonta al verano pasado y que ahora mismo no viene a cuento volver a sacar. Cada uno ahora tiene su plantilla y tiene que trabajar, estar contento con la plantilla que tiene y poder minimizar defectos y maximizar virtudes porque estamos en enero. Esta consideración no es para ahora», dijo Scariolo, ‘zanjando’ ese debate con el escolta tirador, ese perfil que echa de menos el Real Madrid desde la retirada del legendario Jaycee Carroll y que cada día está más cotizado.

La realidad es que el italiano, cuya llegada estuvo precedida por la salida de Dzanan Musa y así la perdida de un ‘2’ tirador, lleva pretendiendo un escolta desde septiembre. A Theo Maledon, pese a darle entrada en esa posición, no le acaba de ver como exterior, sino manejador de pelota, que al fin y al cabo es lo que ha sido en Lyon y en el resto de sus ex equipos, y el que mejor se podría ajustar, David Krämer, ha perdido su lugar en la rotación de Euroliga y partidos grandes.

El discurso de Scariolo tiene sentido, pues el mercado Euroliga terminó este lunes. No total, pero sí parcialmente. Es decir, a partir de las 18:00 horas, 24 antes de que arranque la segunda vuelta con la jornada 20, los equipos ya no podrán fichar a jugadores que no hayan sido dados de baja por parte de su otro club. Los que sí cumplan esa condición, podrán buscar un nuevo acomodo hasta el 24 de febrero. Además, el Real Madrid no olvida el doble fallo del pasado enero cuando incorporaron a Dennis Smith Jr. y a Bruno Fernando. Ninguno de ellos sigue ya en el Palacio de los Deportes un año después.

¿Y a quién utiliza Scariolo de ‘2’?

Durante toda la temporada, Scariolo está teniendo la suerte de que las lesiones no están castigando a la plantilla. Excepto la baja de corta duración de Maledon a inicios del curso baloncestístico, el italiano ha contado con todos sanos y sus elegidos para el ‘2’, además del francés, que es base, están siendo Sergio Llull y Andrés Feliz, siempre y cuando esté Facundo Campazzo de ‘1’.

La cuestión es que Krämer, que sorprendió con su rendimiento en los primeros encuentros, ha desaparecido y a día de hoy apenas cuenta para Scariolo, salvo en partidos ACB. En el Clásico no jugó ni un sólo minuto después de ni siquiera vestirse día y medio antes contra el Dubai Basketball. Aun así, el italiano confía en recuperarle para la causa, y el tirador alemán se esfuerza al máximo en ganarse un sitio.