Okeke sufre un esguince de tobillo: no estará ante el Fenerbahce y es duda para el Clásico

El Real Madrid ha tenido una tarde ajetreada en la previa de su partido de la jornada 7 de la Euroliga contra el Fenerbahce (21:00 horas). Si primero anunciaba oficialmente el fichaje de Alex Len minutos después el club blanco comunicó la lesión de Chuma Okeke. El estadounidense, uno de los fichajes para la presente temporada, sufre un esguince de tobillo y se perderá la cita de este jueves en el Movistar Arena, una lesión que se produjo en el entrenamiento del pasado miércoles.

Una baja que se prevé que sea la primera de algunas más, aunque el Real Madrid, en el parte médico de Okeke, no especifica el grado de gravedad de la lesión de su jugador. El ala-pívot se perderá también el próximo partido de este domingo contra el Casademont Zaragoza y es seria duda para el Clásico de Euroliga del siguiente viernes en el Palau Blaugrana frente al Barcelona.

Quien sí reaparecerá ante el Fenerbahce es Andrés Feliz, que se había perdido los últimos compromisos por molestias. El base es un jugador sustancial, no sólo por su espectacular nivel mostrado en el primer mes de temporada, sino por la importante rotación que ofrece a un Facundo Campazzo muy flojo en este inicio.

Parte médico de Okeke

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Chuma Okeke por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución»