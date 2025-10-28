El Bayern mete en apuros a un Real Madrid incapaz fuera de casa

El Bayern de Múnich retrató al Real Madrid en su derrota más dura en lo que va de temporada porque una vez más las desconexiones arrebataron una cómoda ventaja de los de Sergio Scariolo (de 39-55 en el minuto 19 a 90-84 al final). Con el cuarto tropiezo en la Euroliga, todos en partidos como visitante, los blancos caen a la parte baja de la tabla con un balance que ya es negativo y que están obligados a igualar el próximo jueves en el Movistar Arena contra el Fenerbahce, vigente campeón (21:00 horas).

Todo apuntaba a que Trey Lyles (20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias) iba a ser el hombre que llevase al Real Madrid a su primera victoria fuera de casa, pero una segunda parte tétrica (46-27), una más, hundió al cuadro blanco en el SAP Garden. Muchas de ellas fueron del compatriota del canadiense, Isiaha Mike (29-7-2), el mejor del partido.

Aunque también tuvo su peso el ex madridista Xavier Rathan-Mayes, uno de los fichajes más nefastos de la historia del club blanco. El también canadiense enchufó bastante (14 puntos), aunque mostró síntomas parecidos a los de la pasada temporada desde el triple (2/6). El Bayern se centró donde más concedía el Real Madrid, en un tiro de dos que dominó con una estadística que delata a los blancos (24/35 por 19/36).

La primera mitad se desarrolló a gusto del Real Madrid que, no sin sufrimiento, consiguió irse ganando sobradamente al descanso tras un primer cuarto igualado (44-57). Además, las cosas parecían salirle de cara con acciones como la expulsión de Leon Kratzer por doble antideportiva en sus sólo 2:39 minutos en pista. La primera de esas faltas por una falta durísima a la rodilla de Facundo Campazzo que bien pudo costarle la lesión al argentino.

El Bayern saca a relucir los males del Real Madrid

Pero la sequía de la segunda parte en ataque fue la principal criptonita de los de Scariolo, que al no cerrar bien la defensa acabó concediendo demasiadas oportunidades a los de Gordon Herbert. Oscar da Silva (9 rebotes, además de 8 puntos) fue el cerrojo del equipo alemán con su doble-doble. Y aunque al Real Madrid le estaba saliendo todo mal en la segunda parte, incluso tuvo una oportunidad para ilusionarse.

Fue con dos tiros de Lyles desde el tiro libre. Sólo anotó el primero, aunque de haber abrochado el segundo era un -3 con casi dos minutos por delante (82-78). El propio jugador canadiense cometió falta a Da Silva en la siguiente, no falló ninguno y acto seguido ocurrió lo mismo con Mike. El Real Madrid estaba a seis puntos a falta de 50 segundos y el triunfo ya era imposible.