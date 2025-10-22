El Maccabi gana con un triple imposible de Blatt y agrava la crisis del Real Madrid fuera de casa

El Real Madrid lo tenía todo para ganar su primer partido como visitante este miércoles en Belgrado, pero el Maccabi Tel Aviv, con un triple imposible de Tamir Blatt a 4,3 segundos del final le dio la victoria a los israelíes en la quinta jornada de la Euroliga (92-91) y agravó la crisis visitante de los de Sergio Scariolo. Mario Hezonja tuvo canasta para vencer en la siguiente y erró. Aun así, el croata (24 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias) fue el mejor de los blancos junto a Trey Lyles (16-10-3).

El arranque del equipo blanco no hizo sospechar lo que posteriormente acabó pasando, y es que un partido más su rival le remontaba tras obtener un resultado abultado de inicio. Este miércoles fue con un segundo parcial de 40-21 indigno después de adquirir 10 puntos de diferencia en el primero. El Maccabi lo metió casi todo antes del descanso (14/18 en tiros en el segundo cuarto) y el Real Madrid se hundía en defensa y en lanzamientos de dos (2/10).

Un tramo en el que la estrella de los israelíes, Lonnie Walker IV, deseo de los blancos en verano, les machacó a triples. Por suerte, Scariolo encontró en el tercer cuarto una gran versión de Hezonja que, junto a Theo Maledon, consiguieron que el Real Madrid recuperase el rumbo antes de un final de partido muy igualado en el que podía desquitarse de su maldición lejos del Palacio.

Pero lo preocupante es que durante la segunda parte el Maccabi se escapaba con facilidad hasta el +5 cuando el Real Madrid conseguía acercarse al máximo o incluso empatar. Los blancos perdonaban una y otra vez en ataque en acciones decisivas y los israelíes castigaban casi todas. Fue Lyles quien dio alas a los suyos con canasta y asistencia a Walter Tavares, que pudo convertir el 2+1, pero puso en otro aprieto a su equipo.

Otro Maccabi-Real Madrid de locura

Pero el estadounidense parecía el único que no se rendía y enchufó otro canastón para mantener con vida a los suyos cuando Maccabi se volvía a ir. A Scariolo se le juntó todo, la revisión de la de Lyles que se dejó en dos y la expulsión de Tavares por una quinta personal evitable. El americano siguió insistiendo y enmendó el error de Facundo Campazzo, otra vez mal, cometiendo otra falta tonta sobre Blatt replicando los dos puntos y poniendo las tablas (89-89).

El base israelí se convirtió en héroe con un canastón desde nueve metros con Campazzo encima y el Real Madrid sumó su tercer tropiezo a domicilio. Como en los dos enfrentamientos de la temporada pasada, este choque también se resolvía por la mínima. En este escenario fue otra canasta ganadora de Saben Lee, ahora en Olympiacos, quien hizo sufrir a Chus Mateo uno de sus momentos más duros al frente del equipo blanco. La próxima semana los de Scariolo visitarán al Bayern en Múnich y recibirán al Fenerbahce en el Movistar Arena. Habrá jaleo.