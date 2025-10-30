Fede Valverde y Mina Bonino se apuntan al baloncesto y Carreras ya es un fijo en el Movistar Arena

Fede Valverde y su pareja Mina Bonino se apuntaron al baloncesto para presenciar a pie de pista el partidazo del Real Madrid contra el Fenerbahce en la jornada 7 de la Euroliga. El centrocampista del equipo blanco y su mujer no se quisieron perder el duelo que enfrenta a los de Sergio Scariolo al vigente campeón de Europa. Tampoco Álvaro Carreras, que ya es un fijo en el Movistar Arena esta temporada.