Alex Len ya es uno más: vive el Real Madrid-Fenerbahce en el banquillo al confirmarse su fichaje

La adaptación de Alex Len al Real Madrid tiene que ser inmediata. El equipo blanco necesita como el comer esa alternativa útil a Walter Tavares y desde luego que no ha podido pasar a formar parte de la plantilla más rápido. Este jueves, minutos después de confirmarse su fichaje por el conjunto de Sergio Scariolo, vivió desde el banquillo madridista el importante partido de Euroliga contra el Fenerbahce y se llevó el aplauso de la afición tras quedar oficialmente presentado en el Movistar Arena.