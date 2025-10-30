Oficial: el Real Madrid ficha al pívot Alex Len hasta 2027

El Real Madrid ha hecho oficial este jueves el fichaje del pívot Alex Len, que llega para cubrir la baja de Bruno Fernando tras 12 años de experiencia en la NBA. Cuando apenas quedaba una hora para su partido de la jornada 7 de la Euroliga contra el Fenerbahce, el club blanco confirmó una noticia que era más un secreto a voces. El ucraniano firma para lo que queda de temporada y otra más, es decir, hasta el 30 de junio de 2027. Utilizará el número 25.

Y es que el pívot, ex compañero de Luka Doncic en Los Angeles Lakers, su último equipo en Estados Unidos, se unirá con efecto inmediato al conjunto de Sergio Scariolo tras anunciarse la marcha de Fernando al Partizán de Belgrado. Alex Len ha jugado en la NBA desde 2013 a 2025, pasando por Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Toronto Raptors y Washington Wizards, además de la franquicia angelina.

13 temporadas y un total de 708 partidos es la experiencia que atesora Len y que tratará de poner en práctica en un Real Madrid necesitado de un pívot que sirva como alternativa de garantías a un titularísimo Walter Tavares, cuyo rol en el cuadro blanco es crucial desde la salida de Vincent Poirier en el verano de 2024.

El Real Madrid no ha levantado cabeza de la marcha del francés –ahora en Anadolu Efes– desde entonces y ni Serge Ibaka ni Fernando ni Usman Garuba han conseguido hacer que no se notara la ausencia de Tavares en los tramos de encuentros sin el de Cabo Verde. Alex Len tendrá esa complicada tarea como primera misión en el Movistar Arena, su nueva casa desde este jueves, día en el que también superó el reconocimiento médico en Valdebebas.

Comunicado del fichaje de Alex Len

El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Alex Len, pívot que jugó la temporada pasada en Los Ángeles Lakers, por el que el jugador queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027.

Internacional con Ucrania, Len llega al Real Madrid tras 12 temporadas en la NBA. En la liga norteamericana, Len ha jugado en Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021), Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025).

