El Real Madrid se sale con la suya: Bruno Fernando se va al Partizan

Lo que era un secreto a voces ya es oficial, Bruno Fernando deja el Real Madrid y se va al Partizan de Belgrado. A falta del reconocimiento médico que pasará este lunes, el club serbio ha anunciado la llegada del pívot angoleño. No contaba para Sergio Scariolo y el club blanco le buscaba una salida. Finalmente, el jugador ha encontrado acomodo en Belgrado.

«Bruno Fernando, ex jugador del Real Madrid, miembro de la selección nacional de Angola y pívot con amplia experiencia en la NBA, es el nuevo refuerzo del Partizan Mozzart Bet. Bruno llegará hoy a Belgrado y su contrato entrará en vigor tras los reconocimientos médicos de mañana», comienza diciendo el comunicado del equipo serbio.

«El nuevo pívot blanquinegro nació el 15 de agosto de 1998 y, durante su carrera profesional, este pívot de 208 centímetros de altura jugó para los Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets y Toronto Raptors antes de fichar por el Real Madrid. Tras los reconocimientos médicos de mañana, lucirá la camiseta con el número 24», concluye.

Doskorašnji košarkaš Real Madrida, reprezentativac Angole i centar sa bogatim NBA iskustvom, Bruno Fernando, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!👊🏽🖤🤍 Bruno će danas doputovati u Beograd, a ugovor će postati aktivan nakon sutrašnjih lekarskih pregleda. Novi centar… pic.twitter.com/WDSQFV9ig0 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 26, 2025

Bruno Fernando llegó al Real Madrid a finales del pasado mes de enero y era el último fichaje de la era Juan Carlos Sánchez, el segundo en plena la temporada. El primero fue el de Dennis Smith Jr. y apenas duró un mes en el equipo blanco. 10 meses después, el angoleño también ha puesto punto y final a su etapa en el club blanco.

Su ausencia en la convocatoria para viajar a Belgrado a jugar contra Maccabi Tel Aviv fue su sentencia. Sergio Scariolo insistió en que no era «un castigo», sino «decisiones» técnicas que el pívot angoleño no viajara a la capital serbia. Pero este descarte, sumado a sus cero minutos en la segunda parte (sólo nueve en la primera) del encuentro contra el San Pablo Burgos en la Liga Endesa, cuando Edy Tavares ni se vistió, era señal de los problemas que había entre el jugador y su entrenador.

El pasado martes Scariolo se reunió con el ojeador Martynas Pocius durante el entrenamiento de los suyos en el pabellón de Valdebebas y uno de los asuntos centrales era el futuro de Bruno en el equipo. El técnico no veía margen de mejora en el angoleño y prefería apostar por la juventud de Usman Garuba e Izan Almansa.

El Madrid fichará un recambio

Desde el Real Madrid trabajaban para buscar una salida y finalmente ha encontrado en Partizan un aliado y Fernando comenzará una nueva etapa a las órdenes de Zeljko Obradovic. El club blanco ya trabaja para encontrar un nuevo pívot que se adapte al estilo de Scariolo, y de el nivel que no ha podido mostrar Bruno en estos meses. Un jugador de nivel top de Euroliga que pueda dar descanso a Tavares para que no tenga que exprimirse como hizo el curso pasado.