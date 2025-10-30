El Real Madrid anula al Fenerbahce

No era la semana más fácil, las críticas empezaban en torno al Real Madrid comenzaban a sonar con más fuerzas, pero el equipo blanco arregló el primer entuerto de la temporada con una gran victoria contra el Fenerbahce en la jornada 7 de la Euroliga (84-58). El mejor partido de la era Scariolo llegó este jueves, posiblemente el día más difícil de encarar tras la derrota contra el Bayern de Múnich hace 48 horas, la cuarta fuera de casa en Europa y la quinta en total.

El Movistar Arena sigue siendo el fortín en el que el Real Madrid arrasa con todos sus oponentes y ya suma cuatro triunfos en la Euroliga para igualar el balance (4-4) y recuperar el rumbo en la tabla. Lo siguiente, el Clásico previo paso por Zaragoza en ACB. Los blancos, que ya ganaron el pasado curso al anterior campeón, Panathinaikos, fueron tan superiores de inicio a fin que cuesta encontrar algún jugador a destacar por encima del resto.

Quizá Walter Tavares por su partidazo en defensa (11 rebotes y 3 tapones) y aportación ofensiva (13 puntos, para 21 de valoración) o el resurgir de Facundo Campazzo (11, 1 y 6 asistencias). Theo Maledon (15-5-4), Trey Lyles (14-5-2)… y hasta Usman Garuba (4 tapones), decisivo en el segundo cuarto. Y la reaparición de Andrés Feliz tras su lesión (ocho minutos en pista). En el lado turco, muy poquito que salvar. Como mucho el buen arranque de Horton Tucker (2 triples) o la actuación de Bonzie Colson (7-4-1).

El Real Madrid salió con todo, como si tratase de un ejercicio de demostración al chico nuevo de la clase de cómo funciona este equipo. Alex Len, presente ya en el encuentro de este jueves desde el banquillo como uno más, pudo disfrutal de un recital anotador del conjunto blanco en el primer cuarto. Lo arrancó Tavares con un 2+1, le siguieron Campazzo con dos triples seguidos y Lyles con otro y dos libres y lo remató Alberto Abalde con otra de tres. El parcial de salida era de 17-2 y Jasikevicius se desesperaba.

Primera parte demoledora del Real Madrid ante el Fenerbahce

Fenerbahce respondía con un parcial de 5-13 y Scariolo lo tuvo que detener para avisar de que hoy no se podían repetir episodios recientes. Para lo que pudo ser, la ventaja dejaba al Real Madrid insatisfecho al término de un primer cuarto que acabó con una falta tonta de Garuba y enfado lógico del técnico italiano (25-16).

El Real Madrid se levantó con unos ratos de baloncesto que ponen en pie al Palacio y a cualquier afición. Unos minutos en los que los protagonistas fueron Garuba con tres defensas imperiales y un Campazzo que sirvió una asistencia sin mirar a Gaby Deck de las que se recuerdan a fin de año y un triple para poner el 14 arriba (34-20).

Y la continuación fue brillante, proporcional a la brutal aportación de Maledon antes del descanso (9 puntos). Un espectáculo defensivo enmarcado por Tavares a su entrada que permitió a los blancos secar a un Fenerbahce que se quedó en 6 dígitos en todo el segundo cuarto (49-22). Era el mejor tramo de la temporada del Real Madrid en cuanto a juego… y lo ponía en práctica nada menos que contra un vigente campeón de Europa. O su recuerdo.

Los blancos no dan opción al campeón

El Real Madrid salió algo atascado en la reanudación (tres primeros minutos de la segunda parte sin anotar), pero se recompuso rápidamente con otro parcial positivo que hundió definitivamente a Fenerbahce. Las diferencias ya superaban la treintena y los blancos se veían ganadores antes del último cuarto (64-35).

Mató los minutos de la basura Scariolo dándoselos a Feliz, David Krämer y Gabriele Procida y terminó siendo el único parcial concedido a los turcos ya en un partido que murió sin historia (84-58). Homenaje de los que hacen equipo ante el rival más flojo que pasó por el Palacio de los Deportes en los últimos meses.