Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Getafe - Atlético de Madrid de la Liga El Atlético de Madrid visita el Coliseum para enfrentarse al Getafe en el partido de la jornada 13 de la Liga El Atlético de Madrid espera seguir con su gran estado de forma y llevarse el triunfo en este derbi

El Getafe y el Atlético de Madrid van a protagonizar uno de los partidos más destacados del fin de semana en esta jornada 13 de la Liga. Ambos equipos se verán las caras en el Coliseum en un derbi apasionante en el que los rojiblancos están obligados a ganar para continuar con su magnífica racha, tanto en el campeonato liguero como en su balance general con los azulones. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este Getafe – Atlético de Madrid.

Cuándo se juega el partido de la Liga Getafe – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visita el Coliseum para verse las caras con el Getafe en el partido que corresponde a la jornada 13 de la Liga. Los hombres del Cholo Simeone esperan volver tras el parón de selecciones sumando un nuevo triunfo para alargar su buena racha y así no perderle la cara a la pelea por el título, aunque no van a tener mucho margen de error de aquí a final de temporada. Por su parte, el cuadro azulón, dirigido por Bordalás, tratará de dar la sorpresa en este derbi capitalino para engancharse a los puestos europeos.

Horario del Getafe – Atlético de Madrid de la Liga

La Liga ha programado este emocionante Getafe – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 13 de la Liga para este domingo 23 de noviembre. El organismo que controla el fútbol de nuestro país ha fijado este derbi capitalino entre azulones y rojiblancos en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones en los aledaños del Coliseum para que el balón pueda rodar puntualmente.

Dónde ver el Getafe vs Atlético de Madrid en televisión y en vivo online

Dazn fue uno de los medios de comunicación de los que se hicieron con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se juegan en el campeonato nacional. Este Getafe – Atlético de Madrid de la jornada 13 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn, que está disponible en diferentes plataformas de pago. Hay que recordar que para ver todo lo que suceda en el Coliseum habrá que tener contratado el paquete que incluye el fútbol español.

Además, todos los hinchas del cuadro azulón, del combinado rojiblanco y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Getafe – Atlético de Madrid de la jornada 13 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también pondrá a disposición de sus clientes su página web para todos los que quieran ver el derbi del Coliseum en un ordenador.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este derbi capitalino de la jornada 13 de la Liga. Cuando termine el Getafe – Atlético de Madrid publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se puedan producir en el Coliseum.

Dónde escuchar por radio en directo el Getafe – Atlético de Madrid

Cabe recordar que todos aquellos hinchas de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este derbi de la jornada 13 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Coliseum para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este Getafe – Atlético de Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Getafe – Atlético de Madrid

El Coliseum, al que se le retiró el ‘apellido’ Alfonso Pérez, será el campo donde se disputará este derbi capitalino Getafe – Atlético de Madrid de la jornada 13 de la Liga. Este estadio fue inaugurado en 1998 y tiene capacidad para recibir a unos 16.500 aficionados. Se espera que haya una gran entrada y un ambientazo en este choque en el que los azulones tratarán de dar la sorpresa ante uno de los favoritos a ganar el título. Hay que recordar que en este recinto la selección española ha jugado dos amistosos y se disputó la final de la Champions League femenina en 2010.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Guillermo Cuadra Fernández para que imparta justicia en el derbi Getafe – Atlético de Madrid de la jornada 13 de la Liga. El colegiado Carlos del Cerro Grande estará controlando todo en el VAR, por lo que revisará las acciones polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la jugada al monitor que estará situado entre los dos banquillos del Coliseum.