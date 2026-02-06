Galán denuncia ante el CSD a Tebas por sus pagos a los chivatos del fútbol pirata: «Abuso de su autoridad»

Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, vuelve a la carga para luchar contra Javier Tebas. Si ya alzó la voz contra él por desvelar las cuentas del Barcelona en plena investigación por el caso ‘Negreira’, Galán esta vez atacó con la medida que ha implementado contra el fútbol pirata. Concretamente, a través de un escrito señalando que está ejerciendo un «abuso de autoridad y extralimitación de sus funciones».

La iniciativa no ha gustado en el mundo del fútbol. Tebas está ofreciendo pagar 50 euros a todos aquellos que incriminen los bares que emiten fútbol ilegalmente. A raíz de ello, el máximo responsable de CENAFE ha presentado una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por la comisión de infracciones muy graves del presidente de la Liga.

Según se pudo leer en el comunicado, Galán argumenta que esta orden es «un sistema de delación remunerada, ajeno a las funciones legal y estatutariamente atribuidas a una liga profesional, que daña gravemente la dignidad, imagen e integridad del deporte, supone un uso desviado del poder institucional y constituye un acto público incompatible con los principios de proporcionalidad y buen gobierno».

También condena el envío en mesa de «burofaxes intimidatorios» a aquellos particulares que ven fútbol pirata, ofreciéndoles a pagar amistosamente 261,65 euros y evitar un proceso judicial que le enfrente a una pena mayor. «Estas comunicaciones se apoyan de forma indebida en un auto judicial que no declara responsabilidad ni autoriza reclamaciones económicas, utilizándose como instrumento de presión para forzar pagos extrajudiciales, lo que supone un nuevo abuso de autoridad y una extralimitación de las funciones públicas delegadas a LaLiga», explicó.

Una denuncia contra Tebas que podría llegar al TAD

En caso de que prospere la denuncia de Galán, el CSD podría decidir si elevarla hasta el TAD. «Ambas conductas, consideradas de forma individual y conjunta, constituyen actos notorios y públicos que atentan contra la dignidad del deporte profesional y reproducen patrones sancionados previamente por el Tribunal Administrativo del Deporte en casos de otros dirigentes deportivos».

Galán solicita al CSD trasladarlo obligatoriamente y se abra «el correspondiente expediente disciplinario, valorando la imposición de sanciones por infracciones muy graves, incluida la inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos en el ámbito deportivo».