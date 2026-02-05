Tebas exige por carta un «pago amistoso» de 261,65 euros a quienes cree que ven el fútbol pirata

Javier Tebas no cesa en su guerra sin cuartel contra la piratería. Un asunto que le preocupa más que el bajón deportivo y económico de la Liga, que se ha vuelto a evidenciar en el último mercado de fichajes de invierno. La última estrategia de la Liga para intimidar a los usuarios es el envío de cartas, en las que «ofrece» el pago de 261,65 euros a las personas que hayan visualizado partidos a través de la plataforma Ace Stream en 2025 y 2026. Con esta oferta, la Liga propone al usuario «evitar la continuación del procedimiento judicial».

La competición que preside Javier Tebas se ampara en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que regula esta posibilidad de realizar ofertas vinculantes para alcanzar una solución extrajudicial eficiente. La Liga establece un plazo de 15 días naturales desde la recepción de la oferta para abonar la cantidad solicitada. Además del pago, el usuario se compromete a cesar de inmediato en la conducta infractora y a no reincidir en conductas similares en el futuro.

En caso de que no se acepte su oferta, la Liga señala que «se reserva el derecho de ejercitar las acciones judiciales que le asisten en defensa de sus derechos de propiedad intelectual», a los que añade «daños y prejuicios»; así como «los incrementos y costes que se puedan derivar de la tramitación judicial». Por tanto, Javier Tebas ofrece este «pago amistoso» a cambio de no ejercer acciones judiciales contra el investigado.

LaLiga está sancionando con 261’65€ por un “pago por visión” retroactivo: ves el partido en Ace Stream en 2025 y en 2026 te llega el burofax El objetivo es forzar pagos “amistosos” de 261,65 € bajo amenaza de pleito, costas e incrementos futuros. 📩 Esta es la carta… pic.twitter.com/RKSzP1uz3L — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) February 5, 2026

Estas cartas se enviaron a finales del pasado mes de enero a varios usuarios. Mediante un Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Córdoba se permitió la identificación de estos usuarios que, a través del uso de Ace Stream, «han participado en la difusión y puesta a disposición ilícita de contenidos audiovisuales protegidos». Los operadores de acceso a Internet han facilitado a la Liga los datos de los titulares de las direcciones IP que participaron en canales de Ace Stream que retrasmitían en directo contenidos audiovisuales de la Liga. El presidente de CENAFE y abogado, Miguel Galán, ha hecho pública una de estas cartas recibidas por un usuario.

Tebas, bares y chivatos

Las ofertas de «pago amistoso» que se han conocido en los últimos días son una muestra más de la lucha de Javier Tebas contra el fútbol pirata. Hace una semana, la Liga hizo pública una medida para evitar las emisiones no autorizadas en bares, restaurantes y diferentes locales públicos. Mediente su Canal de Denuncias, Tebas ha propuesto una recompensa económica de 50 euros para aquellas personas que presenten una denuncia válida y efectiva sobre un local que emita de manera ilegal partidos de Primera y Segunda División.

Esta medida cuenta con letra pequeña, ya que el denunciante sólo cobrará la gratificación económica prometida si el local señalado no estaba ya controlado por la Liga. El usuario no tiene ninguna manera de saber este dato, por lo que podría proceder a la denuncia de un local que emite fútbol pirata y, finalmente, no recibir nada a cambio.