Esto es tan turbio como Tebas

Mucho presumir de causas justas y, a la hora de la verdad, la Liga Española conchabea de forma miserable con los menos recomendables del planeta. El último ejemplo: la Liga de Javier Tebas acaba de añadir a su lista de patrocinadores a una empresa de criptomonedas de dudosa reputación, porque está erradicada en las Islas Caimán, paraíso fiscal por excelencia. Ya no es sólo que se comprometa seriamente la imagen de una Liga cada vez más alejada de la Premier británica –a años luz, cabría decir–, sino que ética y estéticamente es infumable, con el riesgo añadido de que el «negocio» puede salir rana. Cómo será la cosa que el país donde el nuevo patrocinador de Tebas tiene su sede ha tenido que crear la Oficina de Investigación Financiera forzado por las peticiones internacionales para que las Islas Caimán colaboren en la lucha contra el crimen financiero global.

Dice la Liga que «este acuerdo con Toobit refleja nuestra convicción compartida en el poder de la tecnología y un enfoque centrado en el aficionado para crear conexiones más profundas e inmersivas con los millones de aficionados que siguen la Liga». Un ejercicio supino de hipocresía revestido de retórica hueca que alcanza la cima del cinismo cuando se afirma que «la Liga representa la cumbre del prestigio futbolístico mundial, y el deporte profesional comparte notables similitudes con el mundo del trading: ambos requieren visión estratégica, rapidez en la toma de decisiones bajo presión y un afán incansable por la excelencia. Con muchos traders ya identificados como apasionados del fútbol, ​​esta alianza conecta dos mundos que se nutren de la adrenalina y los resultados medibles». Hace falta tener poca vergüenza.

Toobit recibirá de la Liga una serie de premios para sus usuarios como «experiencias VIP en días de partido que incluyen viajes con todos los gastos pagos a España para ver partidos en vivo, además de obsequios de camisetas firmadas y recuerdos de edición limitada». A cambio, la empresa ha prometido repartir dos millones de dólares en juegos relacionados con el mundo de las criptomonedas esta temporada. Todo muy turbio, al más puro estilo Tebas.