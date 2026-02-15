Otro escándalo de la Liga: censura una tangana al final del Levante-Valencia para mostrar una entrevista

Desde hace muchos años que la Liga sólo muestra en televisión lo que a ellos les interesa, censurando todo lo que quieren. Si no lo emites, no ha pasado. En este caso, lo que han ocultado ha sido una tangana al término del derbi entre el Levante y el Valencia. Al término del partido, Cömert cogía el banderín de un córner y se ponía a celebrar la victoria che, importantísima para su pelea por la permanencia. Desde la grada comenzaba a caerle de todo y la plantilla granota se iba a recriminarle esa celebración.

Nada de esto se pudo ver por televisión. Mientras que todo sucedía, en pantalla mostraban unas declaraciones pospartido de Dela, capitán del Levante. En ningún momento mostraban lo que estaba sucediendo a la espalda de esa entrevista. Durante la retransmisión se veía que algo estaba pasando, pero no conectaban con ello.

🗣️ «Pido respeto para nosotros. Entre los jugadores tenemos que respetarnos». Dela, tras la derrota del Levante en el derbi. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ueX5H1p4j3 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 15, 2026

No sería hasta minutos después cuando la Liga decidía emitir lo que había sucedido. En lugar de mostrarlo en el momento en el que sucedía, sabiendo que en ese momento lo verdaderamente importante era el lanzamiento de objetos contra los jugadores del Valencia y la tangana formada en el césped entre futbolistas de ambos conjuntos, decidían mostrar las declaraciones de Dela.

Una situación que vuelve a poner de manifiesto la censura que existe en la Liga. Desde que Movistar dejó de encargarse de la realización de los partidos y es la propia patronal la que lo hace, a criterio de Tebas se elige qué se emite y qué no. Ya pasó en la famosa protesta de los jugadores contra el partido de Miami, en la que pararon durante varios segundos en cada partido. La Liga, entonces, decidió conectar con el césped con los partidos ya empezados.

Ahora, vuelven a las andadas. Aunque minutos después Movistar sacó el vídeo de lo sucedido, en directo, cuando aún estaban retransmitiendo lo que sucedía en el Ciutat de Valencia, prefirieron mostrar una entrevista pospartido a emitir la tangana entre jugadores de los dos equipos.