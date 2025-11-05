Así es el pavoroso incendio que ha devorado en unas horas una nave industrial en Elda (Alicante)

Un pavoroso incendio asola desde la noche de este martes una enorme nave industrial de pieles y encurtidos en el Polígono Industrial Lacy, en la localidad de Elda, en Alicante. Cinco dotaciones de bomberos del Consorcio de la Diputación de Alicante, procedentes de los parques de San Vicente y Crevillente se han movilizado en un primer momento. En la actualidad hay seis dotaciones trabajando para extinguir las llamas. A pesar del incesante trabajo de los bomberos, en el arranque de la mañana de este miércoles, el fuego continúa activo.

El incendio se ha declarado en una nave que forma parte de una estructura de tres naves, en total. La primera de ellas, en la que surge el fuego, colapsó. Y se ha visto totalmente afectada por las llamas. Una segunda nave se ha visto afectada exclusivamente en su interior. En tanto que el trabajo de los bomberos ha permitido salvaguardar intacta la tercera de esas mismas naves. Todo ello, según han confirmado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Según las mismas fuentes, pasadas las 07:00 horas de este miércoles, es decir, 12 horas después del inicio del incendio, trabajan en las tareas de extinción un total de seis dotaciones. Su objetivo es dar el fuego por estabilizado como primer paso hasta acabar con las llamas.

No ha habido que lamentar víctimas. Los empleados de la fábrica ya se habían marchado al haber concluido, a su vez, la jornada laboral de este martes, cuando se produjo el incendio contra el que aún luchan los bomberos. La gran cantidad de material que se encuentra acumulado dentro de las naves impide que a estas horas los bomberos hayan dado el fuego por estabilizado. Hasta el momento, se desconocen las causas que han generado que se produjera tan terrible incendio en la citada nave industrial de la localidad de Elda, en Alicante..