El feo detalle de Lamine Yamal con Portugal tras perder la Liga de las Naciones

Portugal se coronó este domingo como nueva campeona de la Liga de las Naciones tras derrotar a España en la tanda de penaltis. Un fallo de Álvaro Morata fue clave para que la selección española no pudiera revalidar este título oficial de la UEFA. Fue un encuentro muy disputado e igualado en el que, entre otros, a España le faltó la fuerza de Lamine Yamal para ganar el partido, que fue uno de los señalados de este tropiezo español, aunque fue más criticado por un gesto que tuvo tras el encuentro de desprecio a Portugal.

Lamine Yamal, al que se le vio muy afectado tras la derrota, no se quedó como el resto de sus compañeros a rendir honores a los campeones, en este caso Portugal. Mientras todos los futbolistas de la selección española se quedaron aplaudiendo a los jugadores de la selección portuguesa cuando recibían el trofeo, Lamine Yamal se fue, en un gesto muy criticado.

El futbolista catalán se fue de donde estaban el resto de jugadores, y con el abrigo oficial de la selección, se fue alejando hasta meterse en el vestuario mientras se quitaba la medalla de subcampeón de la Liga de las Naciones. Lamine Yamal entró al vestuario solo, mientras los jugadores de Portugal seguían celebrando el título y, lo más relevante, mientras sus compañeros españoles estaban en el césped rindiendo honores al campeón.

‼️‼️ LAMINE YAMAL REFUSES TO CLAP FOR THE PORTUGAL TEAM AND WALKS AWAY 👀🤨

THE WHOLE SPANISH TEAM STOOD THERE CLAPPING 👏

pic.twitter.com/upHhwzMXjE

— fan (@NoodleHairCR7) June 8, 2025