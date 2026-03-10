Los geólogos no dan crédito y avisan a España: en Turquía están apareciendo agujeros muy profundos y no son buenas noticias

No dan crédito los geólogos y avisan a España de lo que está por llegar, un cambio de tendencia que aparece en Turquía, enormes agujeros amenazan la supervivencia del ser humano. En un lugar no tan lejano como nos imaginaríamos, estamos ante una serie de peculiaridades que van llegando y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. La Tierra parece que nos manda un importante mensaje que deberemos empezar a conocer de forma diferente.

Son tiempos de ver qué es lo que pasa en las profundidades de la Tierra, ese espacio en el que podremos redescubrir una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de conocer lo que podría pasar en estos días en los que realmente puede acabar generando más de una sorpresa en estos momentos. Un cambio al que los geólogos no dan crédito y aunque la alerta llega de un país lejano, España también podría estar en riesgo ante lo que podría realmente acabar pasando de forma significativa. Es hora de saber un poco más lo que puede pasar en nuestro país.

Avisan a España los geólogos ante este fenómeno

La realidad siempre acaba superando la ficción, estamos viviendo unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que podría pasar en breve. La tierra nos puede dar más de una señal inesperada, ante una situación que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Los geólogos no dudan en apostar por un fenómeno que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta de una forma increíble. Con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos darán más de una sorpresa inesperada.

Este fenómeno que ha dejado en shock a la comunidad científica preocupa especialmente a los expertos que reconocen que deberán empezar a prepararse para un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

El futuro puede ser un poco más preocupante de lo que nos imaginaríamos. En especial si descubrimos lo que puede pasar con estos agujeros que cada vez son mayores. Un riesgo para los seres humanos que puede ir en aumento, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando.

En Turquía están apareciendo grandes agujeros que no traen buenas noticias

Las malas noticias en geología llegan para España desde Turquía, con unos agujeros que pueden cambiarlo todo en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma que nos costará creer. Este lugar del mundo nos ha dado algunas pistas de lo que puede pasar aquí en breve.

Tal y como explican los expertos de DailySabah: «Los sumideros son un fenómeno natural, pero pocas cosas sobre ellos son «naturales» en el sentido amplio de la palabra. De hecho, son en su mayoría culpa de la humanidad. Las sequías provocadas por el cambio climático, que está vinculado a las acciones de la humanidad, obligan a las personas a recurrir al drenaje agresivo del agua subterránea y, finalmente, esto provoca la aparición de sumideros. Para la provincia central de Konya, la situación es sombría. Los sumideros son lo suficientemente anchos como para tragarse un autobús salpan esta cesta de pan azotada por la sequía de las llanuras turcas, preocupando a los agricultores a medida que se extienden y se acercan a las casas residenciales. «La situación de la sequía está empeorando», dijo el agricultor Tahsin Gündoğdu, cuya cosecha incluye patatas que vende al gigante de alimentos de los Estados Unidos PepsiCo Inc. El hombre de 57 años ha visto los enormes agujeros bostezarse abiertos en los últimos 10 a 15 años, ya que el uso excesivo del agua subterránea para el riego pasa factura. Aturmentosamente profundos, aparecen cuando las cavernas subterráneas creadas por la sequía ya no pueden contener el peso de la capa de suelo de arriba. Esto pone a los agricultores en un aprieto. Los intentos de obtener agua por otros medios son más caros, reduciendo los ingresos de los agricultores. Pero la continua dependencia del agua subterránea probablemente solo empeorará el problema. El profesor Fetullah Arık ha contado alrededor de 600 sumideros en la llanura de Konya, donde dirige el Centro de Investigación de Sumideros de la Universidad Técnica de Konya, casi el doble de los 350 contados el año pasado».

Siguiendo con la misma explicación: «Los expertos quieren que el gobierno haga más para abordar la sequía extrema, culpando a la falta de una política adecuada de gestión del agua por los problemas de Turquía. Tratando de reducir el uso del agua subterránea, los agricultores se han visto obligados a regar más sus campos, lo que ha llevado a facturas de electricidad más altas. «Normalmente regábamos la tierra dos veces al año, pero ahora lo estamos haciendo cinco o seis veces», dijo Hazım Sezer, un agricultor de 57 años en Karapınar. Pero Gündoğdu dijo que algunos agricultores todavía se riren al uso ilegal del agua subterránea para sus cultivos. Si no se aborda, la sequía perjudicará a los agricultores y consumidores «tanto, si no peor», que el shock económico de la pandemia de coronavirus, dijo Baki Remzi Suiçmez, jefe de la Cámara de Ingenieros Agrícolas (ZMO) de Turquía. «Hasta el año pasado, nunca habíamos visto una sequía como esta», estuvo de acuerdo el agricultor Kamil Işıklı, y agregó que era más optimista para 2021 después de que la lluvia cayera a principios de este año. «Los agricultores ya no tienen suficiente dinero de un mes a otro para pagar sus facturas», dijo Işıklı. «Ya no pueden permitirse nada». Sezer instó al gobierno a crear sistemas subterráneos que redirigien el agua a las llanuras que de otro modo terminarían en los mares. Murat Akbulut, jefe de la sucursal de Konya de ZMO, dijo que esto podría ofrecer una «solución significativa» para Konya, cuyo lago Beyşehir ha visto reducir sus reservas de agua a 123 millones de toneladas desde 450 millones de toneladas en 2020. Esta caída «conducirá a problemas reales de riego para la llanura», dijo Akbulut. Casi el 77 % del agua de Turquía es consumida por el sector agrícola, dijo Suiçmez a Agence France-Presse (AFP)».