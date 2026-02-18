Palma reacciona al bloqueo de viviendas y aprueba un plan que garantiza agua a las nuevas promociones

El Ayuntamiento de Palma da con la tecla para desbloquear los proyectos de nuevas viviendas en la capital balear que están frenados por la dirección general de Recursos Hídricos. Este miércoles se han anunciado medidas que garantizarán el suministro de agua a las nuevas promociones y que tenían especialmente preocupados al Govern y a los promotores de urbanizaciones como la anunciada en Son Bordoy, con 750 pisos a precio asequible.

El consistorio palmesano ha dado luz verde al plan de gestión sostenible del agua, con el que se acredita la existencia de recursos hídricos suficientes para los futuros desarrollos urbanos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Este es uno de los acuerdos adoptados este miércoles en la Junta de Gobierno y que ha explicado el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzà, en la posterior rueda de prensa.

El representante local ha indicado que se trata de un documento «necesario» que exigía el PGOU para proseguir con los crecimientos previstos al demostrar la suficiencia de estos recursos hídricos. «Sin este plan no se puede acreditar la suficiencia de agua y, en consecuencia, nuevos sectores de la ciudad no se podrían desarrollar», ha alegado.

De este modo, ha calificado el plan como una «pieza clave» para justificar el crecimiento de la ciudad, al tiempo que «garantiza el uso eficiente, sostenible y equilibrado» de los recursos hídricos del municipio.

Y es que el disgusto en varios departamentos del Govern que preside Marga Prohens es un clamor. Varios responsables con cartera en el Ejecutivo balear, consultados por OKBALEARES, han confirmado la contrariedad que supone que 1.000 pisos proyectados en distintos puntos de Mallorca se encuentren bloqueados por «decisiones técnicas» del departamento de Recursos Hídricos del propio Govern. Y todo en plena crisis habitacional.

Fuentes del Govern balear han admitido la contrariedad que les produce esta situación: «Tenemos un embudo en los permisos para activar promociones de pisos mientras la gente está desesperada por una vivienda».

El propio Govern apunta a la decisión de algunos funcionarios del departamento de Recursos Hídricos de la Conselleria del Mar, que tienen bloqueado el visto bueno a determinados proyectos «por la frágil capacidad de recursos hídricos existentes». Una interpretación que no casa con la próxima finalización de las obras de construcción de nuevas depuradoras.

El plan aprobado este miércoles por el equipo de gobierno municipal de Palma puede cambiar los informes negativos de Recursos Hídricos por informes favorables en el caso de Palma.