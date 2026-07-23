Atresmedia eleva sus ingresos hasta junio a 520 millones por el liderazgo de audiencias y la diversificación

Atresmedia mantiene el pulso en un entorno publicitario difícil gracias a su liderazgo en audiencias y a su política de diversificación de negocios, como la compra de Clear Channel. Atresmedia ha elevado sus ingresos en el primer semestre del año un 2,6%, hasta 520 millones de euros, y el ebitda un 2,5%, alcanzando los 87,1 millones, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La posición financiera neta de la compañía que dirige Javier Bardají es positiva por 70,2 millones de euros, mejorando en 12,1 millones respecto de diciembre de 2025.

En el mes de junio Atresmedia ha distribuido un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición, a razón de 0,21 euros por acción en términos brutos, en total 47,3 millones de euros.

El beneficio neto del primer semestre del ejercicio ha sido de 56,4 millones, 7,4 millones menor que en 2025 debido principalmente a la contabilización el año pasado de intereses de demora del crédito frente a la AEAT con la sentencia de la Audiencia Nacional favorable a Atresmedia en la demanda sobre la compensación de bases imponibles negativas.

Sin este efecto y el de los extraordinarios por participaciones, el beneficio neto después de impuestos hubiera sido ligeramente superior al del primer semestre de 2025.

Los ingresos del negocio audiovisual han subido a 481,2 millones, frente a 468,8 millones del primer semestre del año pasado. La facturación por publicidad ha ascendido a 386,2 millones, donde se incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene la compañía -TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros-.

A ello ha contribuido que el grupo mantiene el liderazgo en audiencias, según destaca en un comunicado. Atresmedia ha cerrado el primer semestre de 2026 con un 25,4% de cuota de pantalla y una ventaja de 2,4 puntos sobre Mediaset (23%).

De nuevo es el grupo de televisión más visto y lidera nueve semestres consecutivos sobre Mediaset a pesar de tener una cadena menos. También lidera en prime time con un 25,3% de cuota, 3,4 puntos por delante de su gran rival (21,9%).

Además, su plataforma de pago Atresplayer premium supera ya los 760.000 suscriptores y se mantiene como la plataforma líder de un grupo audiovisual español. Este año ha estrenado series como la segunda temporada de Entre tierras, La nena, final de la aclamada trilogía de Carmen Mola o el thriller de Carles Porta 33 días.

De cara al conjunto del año, Atresmedia «mantiene como objetivo un margen ebitda en el entorno del 15% y una estructura financiera sólida y flexible, con una posición financiera positiva de aproximadamente 90 millones de euros (deuda financiera de 25 millones de euros considerando el cierre de la compra de Clear Channel), compatible con sus objetivos de crecimiento», señala en una nota.