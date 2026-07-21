La CNMC da luz verde a Atresmedia para comprar la empresa de publicidad exterior Clear Channel

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la adquisición del 100% del capital social de la empresa de publicidad exterior Clear Channel España por parte del grupo Atresmedia. En concreto, la adquisición ha sido cerrada en 115 millones de euros y estaba supeditada a la autorización del órgano regulador.

Con esta operación, Atresmedia pretende ampliar su presencia en el ámbito de la publicidad exterior, integrando a «uno de los operadores con mayor relevancia y experiencia en el sector».

«La incorporación de Clear Channel supone asimismo una oportunidad estratégica de crecimiento en el terreno digital, al aprovechar el proceso de transformación tecnológica del medio exterior y su capacidad de generar nuevas soluciones innovadoras para anunciantes y clientes», ha indicado Atresmedia.

Por tanto, según ha informado a la CNMV, «esta autorización permite avanzar hacia el cierre de la operación en los plazos previstos, manteniendo los objetivos y el encaje estratégico de la compra».

La relevancia de Clear Channel