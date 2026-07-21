La CNMC da luz verde a Atresmedia para comprar la empresa de publicidad exterior Clear Channel
La filial española de Clear Channel tiene una facturación anual de unos 100 millones de euros
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la adquisición del 100% del capital social de la empresa de publicidad exterior Clear Channel España por parte del grupo Atresmedia. En concreto, la adquisición ha sido cerrada en 115 millones de euros y estaba supeditada a la autorización del órgano regulador.
Con esta operación, Atresmedia pretende ampliar su presencia en el ámbito de la publicidad exterior, integrando a «uno de los operadores con mayor relevancia y experiencia en el sector».
«La incorporación de Clear Channel supone asimismo una oportunidad estratégica de crecimiento en el terreno digital, al aprovechar el proceso de transformación tecnológica del medio exterior y su capacidad de generar nuevas soluciones innovadoras para anunciantes y clientes», ha indicado Atresmedia.
Por tanto, según ha informado a la CNMV, «esta autorización permite avanzar hacia el cierre de la operación en los plazos previstos, manteniendo los objetivos y el encaje estratégico de la compra».
La relevancia de Clear Channel
La filial española de Clear Channel tiene una facturación anual de unos 100 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 100 millones.
Además, está presente en todo el territorio nacional, con especial implantación en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Cuenta con 39.000 soportes de publicidad exterior en toda España, de los que un 40% están digitalizados.
Así, a nivel nacional, Clear Channel tiene presencia en 37 provincias y especial relevancia en las 7 principales ciudades e integra a cerca de 200 personas en España con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza.
Por otro lado, hay que recordar que el gigante JC Decaux trató de adquirir Clear Channel España en 2023, pero, finalmente, la transacción no se cerró por las reticencias de las autoridades de la competencia.
La adquisición refuerza la estrategia de Atresmedia de ampliar sus líneas de negocio y reducir su dependencia de los ingresos tradicionales. En esta misma línea, el grupo anunció en julio de 2025 la compra del 75% de Last Lap por 17,25 millones de euros, con el objetivo de reforzar su presencia en el negocio de la organización y promoción de eventos, especialmente los deportivos. La compañía adquirida está especializada en el diseño, producción y comunicación de todo tipo de eventos, así como en la prestación de servicios de marketing experiencial para marcas y clientes y en la gestión y comercialización de los derechos y activos vinculados a estas actividades tanto en España como en mercados internacionales.
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