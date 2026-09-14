UGL, compañía perteneciente al grupo CIMIC, ha sido adjudicataria por APA Group de un contrato para el desarrollo del proyecto Sybella Solar Farm and Battery Energy Storage System (BESS), situado en Mount Isa, Queensland (Australia).

En el marco del contrato, UGL será responsable del diseño de ingeniería, adquisición de equipos y materiales, construcción y puesta en marcha de una planta solar fotovoltaica de 72 MW, junto con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) de 52 MW/104 MWh.

El proyecto forma parte de la inversión de APA Group en nuevas infraestructuras de energía renovable para la región minera de North West Minerals Province, en Queensland. La instalación contribuirá a proporcionar una solución energética más fiable y con menores emisiones para la región.

El consejero delegado de CIMIC Group, Jason Spears, destacó el papel de UGL en el desarrollo de infraestructuras de generación y almacenamiento de energía renovable en Australia y señaló que el proyecto contribuirá a reforzar la seguridad energética y el crecimiento económico del norte de Queensland, además de apoyar la transición energética del país.

Mayor presencia global del grupo

Por su parte, el director general de UGL, Sam Goldsmith, destacó la sólida relación de la compañía con APA Group, fruto de la ejecución de proyectos anteriores como la planta solar de Dugald River y el sistema de almacenamiento mediante baterías de Port Hedland.

Con el proyecto Sybella, UGL alcanzará su 16.º proyecto de planta solar y su 12.º proyecto de almacenamiento de energía mediante baterías, reforzando su posición en el desarrollo de infraestructuras de generación renovable y almacenamiento.

Está previsto que las obras comiencen a finales de 2026, mientras que la finalización del proyecto se espera para mediados de 2028.