El presidente de Hugo Boss deja el cargo tras el avance de Frasers Group en el accionariado

El presidente de Hugo Boss, Stephan Sturm, ha anunciado que va a dejar su cargo en la compañía a partir del 15 de octubre, después de que Frasers Group, controlado por el magnate Mike Ashley, se hiciera con una participación del 47,89% en la firma ante la oferta pública de adquisición lanzada sobre la empresa textil alemana, aunque no alcanzó su objetivo de superar el 50%.

De esta forma, Hugo Boss ha indicado en un comunicado que la dimisión se debe a «conversaciones constructivas» al calor de los «recientes cambios en la estructura accionarial» de la empresa.

No obstante, hasta esa fecha, Sturm continuará en su cargo de presidente hasta que se finalice la búsqueda de sus sustituto, aunque la fecha límite será el 15 de octubre, día estipulado para su salida como miembro del consejo de supervisión. El presidente saliente llegó al consejo de supervisión en mayo de 2025, tras lo que fue elegido para el cargo de presidente.

Cambios en la estructura accionarial de Hugo Boss

«Tras los recientes cambios en la estructura accionarial de la compañía, creo que este es el momento idóneo para una transición ordenada en la presidencia. Hugo Boss cuenta con un consejo de supervisión experimentado, un consejo de administración altamente comprometido y una clara dirección estratégica. Estoy convencido de que la compañía está bien posicionada para alcanzar el éxito en el futuro», ha destacado Sturm.

«En nombre del Consejo de Supervisión, quiero agradecer a Stephan Sturm su liderazgo, compromiso y dedicación a Hugo Boss. Respetamos su decisión y colaboraremos estrechamente con él para garantizar una transición sin contratiempos», ha afirmado el vicepresidente del consejo de supervisión de Hugo Boss, Sinan Piskin.

El pasado 10 de junio Frasers Group anunció su intención de presentar una oferta pública de adquisición voluntaria para adquirir las acciones que no controlaba aún de Hugo Boss a un precio de 38 euros por acción, lo que valoraba en unos 1.925 millones de euros el paquete accionarial fuera de su control.

El plazo para adherirse a la OPA finalizó el pasado 13 de agosto y Frasers Group alcanzó una participación del 47,89%, no consiguiendo superar el umbral del 50%, aunque ya ha confirmado su intención de llegar a tener una participación mayoritaria.