La psicología dice que las personas que recuerdan conversaciones durante días no lo hacen por inseguridad, en realidad es un signo de ansiedad

La reunión terminó hace horas. La cena, también. Pero la mente no. En algún momento de la noche, o a la mañana siguiente bajo la ducha, vuelve a reproducirse aquella escena: esa frase que no salió como se esperaba, ese silencio que se hizo demasiado largo, esa respuesta que llegó tarde o que quizás se interpretó mal. Y con ella, una avalancha de versiones alternativas sobre lo que se podría haber dicho.

No es un fenómeno raro ni exclusivo de personas especialmente inseguras. Pero la ciencia ha comprobado que, en determinadas personas, ese repaso mental puede volverse algo mucho más persistente y dañino de lo que parece.

Un nombre para algo que todos reconocen

La psicología lleva años estudiando este mecanismo bajo el nombre de procesamiento posterior al evento, un concepto que describe los pensamientos repetitivos que aparecen sobre una situación social una vez que ya ha concluido. La mayoría de las personas lo experimenta de forma puntual y relativamente inocua. El problema surge cuando ese repaso se convierte en un bucle que no aporta nada nuevo, pero que tampoco se detiene.

Una investigación publicada en 2007 en la revista Behaviour Research and Therapy, firmada por las psicólogas Laura Dannahy y Lusia Stopa, se propuso estudiar exactamente qué ocurre en esos días que siguen a una interacción social. Para ello, seleccionaron participantes con niveles altos y bajos de ansiedad social y los pusieron a conversar con un desconocido. Nada extraordinario, una situación cotidiana. Al terminar, cada participante valoró cómo creía que había actuado y qué nivel de nerviosismo había sentido.

Pero el experimento continuó durante una semana más. Las investigadoras registraron cuánto habían pensado los participantes en aquella conversación y, siete días después, les pidieron que volvieran a evaluar su propio desempeño. Los resultados fueron reveladores.

Cuanto más ansiedad, más vueltas y peor recuerdo

Las personas con mayor ansiedad social no solo habían pensado más en la conversación durante esos siete días, sino que el contenido de esos pensamientos tendía a ser marcadamente más negativo. No se trataba de un repaso neutral, sino de un enfoque casi selectivo en los errores percibidos: una palabra mal elegida, un momento de duda, la incertidumbre sobre qué impresión había causado en el otro.

Y lo más significativo: cuanto más negativo había sido ese procesamiento durante la semana, peor valoraban los participantes su actuación al cabo de los siete días. Es decir, el recuerdo de la conversación había empeorado, no porque hubieran obtenido nueva información, sino porque la habían rumiado en exceso.

Esto apunta a algo contraintuitivo: revisar una y otra vez una experiencia social no equivale a analizarla mejor. En muchos casos, equivale simplemente a distorsionarla.

El silencio que lo ocupa todo

Uno de los efectos más llamativos de este mecanismo es la distorsión selectiva de la memoria. Una conversación que incluyó momentos fluidos, intercambios agradables y un único momento incómodo puede quedar grabada, sobre todo, por ese momento incómodo. El silencio que duró dos segundos de más termina ocupando un espacio desproporcionado en el recuerdo, mientras que el resto de la interacción se difumina.

Los modelos cognitivos de la ansiedad social explican este fenómeno señalando que la preocupación por la evaluación ajena no termina cuando termina la situación. La persona no solo teme ser juzgada antes o durante el encuentro: sigue juzgándose a sí misma después, con frecuencia de forma más severa de lo que lo haría cualquier observador externo.

Lo que confirman 35 estudios

El trabajo de Dannahy y Stopa no fue un hallazgo aislado. Un metaanálisis publicado en 2024, que reunió y analizó los resultados de 35 investigaciones sobre este mismo fenómeno, encontró una asociación de magnitud moderada entre el procesamiento posterior al evento y los niveles de ansiedad social. La evidencia acumulada apunta en una dirección clara: a mayor ansiedad social, mayor tendencia a rumiar lo ocurrido después de un encuentro.

Ahora bien, los propios investigadores advierten de un matiz importante. Que alguien repase una conversación difícil, recuerde una discusión de trabajo o se pregunte si una broma fue oportuna no significa que tenga ansiedad social. Eso forma parte de la experiencia humana normal. Lo que marca la diferencia es la frecuencia con la que ocurre, la intensidad de esos pensamientos, el sesgo negativo que los caracteriza y el grado en que interfieren con el día a día.

La línea que separa la reflexión útil de la rumiación improductiva no siempre es fácil de ver desde dentro. Pero la ciencia ya ha dejado claro que darle más vueltas a algo no garantiza entenderlo mejor. A veces, simplemente lo empeora.