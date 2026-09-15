Desalojadas 200 personas por un incendio nocturno en un camping de San Juan de Alicante

En torno a 200 personas han sido desalojadas por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil y efectivos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante en el pavoroso incendio de un camping ubicado en la localidad de San Juan de Alicante, la noche del pasado sábado día 12 de septiembre. De la virulencia de las llamas y el enorme esfuerzo de guardias civiles y bomberos queda constancia en el vídeo que ilustra esta información. El balance del fuego ha sido de dos heridos. Uno, por inhalación de humo. Y otro, a consecuencia de un corte en una mano.

En el citado vídeo puede verse cómo agentes del Instituto Armado y bomberos luchan contra las llamas que han llegado a alcanzar una considerable altura, mientras otros efectivos acompañan a una mujer a escapar de las llamas.

La noche del pasado sábado, un camping de la localidad de San Juan de Alicante comenzó a arder. Eran las 22:06 horas cuando el aviso se recibió a través del teléfono de emergencias 112. El fuego se había originado en una parcela del camping en la que no había ocupantes. Pero se propagó rápidamente a otras colindantes en las que sí había gente.

En el lugar de los hechos se personaron agentes de la USECIC y del parque principal de los bomberos del Consorcio Provincial en la cercana localidad de San Vicente del Raspeig, también en Alicante.

La enorme labor desarrollada en el transcurso de la extinción por todos los efectivos permitió dar por extinguido el incendio pasadas las 23:20 horas. Después, las personas alojadas en sus instalaciones pudieron retornar a sus viviendas.

El número de desalojados, más de 200, supera al de los 115 menores que tuvieron que abandonar otro camping, en este caso en Lepe, en Huelva, a inicios de este mismo verano.