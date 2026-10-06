Cielos nublados y lluvias en Andalucía: inestabilidad con claros al atardecer, según AEMET

Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas serán protagonistas en el conjunto del territorio andaluz hoy, 6 de octubre de 2026. Los chubascos, que pueden ser localmente fuertes y tormentosos, serán más frecuentes en las sierras Béticas durante la mañana y en Sierra Morena por la tarde. A pesar de esta inestabilidad, se espera que aparezcan claros en el tercio occidental al caer la tarde, mientras las temperaturas descenderán, especialmente las máximas. Los vientos estarán en calma, predominando del sur en la vertiente atlántica y con intervalos moderados de levante en la costa mediterránea.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de octubre

Cielo nublado y probabilidad de lluvia en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, vistiéndose de nubes que amenazan con dejar caer la lluvia en cualquier momento. Las temperaturas inician el día en torno a los 19 grados, pero la sensación térmica supera los 30, creando un ambiente pesado y cargado. A medida que avanza la jornada, el viento soplará suavemente desde el oeste, con una velocidad que oscilará entre los 5 km/h y ráfagas ocasionales que alcanzarán hasta 45 km/h, lo que podría sorprender a más de uno que busque un paseo tranquilo.

Ya por la tarde, el sol se convertirá en un tímido invitado entre claros y sombras, con temperaturas que tocarán los 28 grados. Las probabilidades de lluvia se mantienen altas, especialmente durante todo el día y hasta la noche. Al caer la tarde, se espera un ligero descenso que nos llevará a una noche más fresca, con un termómetro rondando los 19 grados. El espectáculo del ocaso se vivirá en su plenitud a las 19:59, dejando un halo de esperanza para que la próxima jornada sea más soleada.

CÃ³rdoba: lluvias intensas y ambiente húmedo

La mañana en Córdoba se despierta envuelta en una atmósfera densa y húmeda, donde nubes grises presagian la inestabilidad del día. Con un aire pesado y crispado, el viento del noreste comienza a hacer sentir su presencia, soplando suavemente a 15 km/h, aunque se anticipan ráfagas más intensas. A medida que avanza la jornada, las lluvias se tornarán inevitables, alcanzando una probabilidad del 100% tanto en la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 29 °C, ofreciendo un contraste notable.

La transición de la mañana a la tarde traerá consigo un cambio drástico. Mientras el cielo aún se mantiene parcialmente cubierto por la mañana, la víspera de lluvias intensas provocará un ligero descenso térmico y una sensación térmica elevada debido a la alta humedad, que alcanzará el 100%. Para aquellos que salgan a disfrutar del día, un consejo: no olviden llevar paraguas, ya que la tarde-noche prometen un aguacero intenso.

En Huelva, ambiente nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta mayormente nublado en las horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 20 grados y una suave brisa del sur. A medida que avanza el día, se mantendrá la posibilidad de algunas lluvias, especialmente durante la tarde-noche, sin que se prevean cambios drásticos en la temperatura, que alcanzará un máximo de 26 grados.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad, ya que el ambiente será tranquilo y acogedor para las actividades diarias. Aprovechar el tiempo será ideal para disfrutar de las calles y el encanto local, aunque no olvides llevar un paraguas por si acaso.

Ambiente gris y lluvioso hoy en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz amanecerá con un ambiente muy húmedo, marcado por una probabilidad de lluvia del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo estará cubierto, lo que dará paso a un día gris y pesado. A medida que avancen las horas, las temperaturas oscilarán entre 21 y 26 grados, lo que generará una sensación térmica similar, aunque la mañana se sentirá más fresca.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia seguirá presente, con un 85%, mientras que el cielo se mantendrá gris, pero podría despejarse ligeramente hacia la noche. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 22 y 25 grados y aunque la velocidad del viento será moderada, con ráfagas de hasta 30 km/h, será fundamental estar preparados para la lluvia que puede hacer del día una experiencia muy variable. Con la salida del sol a las 08:24 y su puesta a las 20:01, disfrutaremos de 11 horas y 37 minutos de luz.

JaÃ©n: cielos nublados y lluvia intensa

La jornada en Jaén se presenta con cielos nublados y una ligera brisa del sur que marcará el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 25 grados, creando una sensación térmica similar. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere que será un día muy húmedo.

A medida que avance el día, las nubes se mantendrán y la lluvia se intensificará, especialmente por la tarde y noche. Es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable, ya que las condiciones no mejorarán y buscar refugio en interiores.

Ambiente cambiante con lluvias y viento en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo la promesa de un día cambiante en Málaga, con lluvias intermitentes que comenzarán a aparecer desde media mañana y una temperatura fresca en torno a los 20°C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá, alcanzando los 26°C por la tarde, mientras las nubes se dispersan ligeramente y el cielo se esfuerza por despejarse.

Con una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas, se recomienda llevar paraguas si se prevé estar al aire libre. La tarde, aunque seguirá con posibilidades de lluvia, ofrecerá breves respiros, perfectos para disfrutar del ambiente, siempre con precaución ante las ráfagas de viento que podrían llegar a 25 km/h.

Granada: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una notable posibilidad de lluvia, acompañados de temperaturas frescas que rondan los 18 grados. El ambiente será algo húmedo, con una sensación térmica que se mantendrá alrededor de los 17 grados, así que es recomendable tener a mano un paraguas y vestir prendas ligeras pero abrigadas.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán intensificándose por la tarde y durante la noche, mientras que la temperatura podría llegar hasta los 25 grados en su máximo. Con un viento moderado, es mejor planificar actividades en interiores y mantenerse a resguardo de posibles chaparrones.

AlmerÃ­a: cielos cubiertos y chubascos esperados

Las primeras horas traen cielos parcialmente cubiertos y temperaturas frescas en torno a los 22°C. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes con una probabilidad del 70%, haciendo que el ambiente se sienta más húmedo. Ya por la tarde, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 27°C, pero la inminente llegada de precipitaciones será notable, con un 90% de probabilidad de lluvia durante la tarde-noche.

A medida que se acercan las horas del crepúsculo, el viento de dirección este soplará con una intensidad media de 15 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescura. Se recomienda llevar un paraguas, especialmente si planeas salir por la tarde, ya que las precipitaciones pueden ser significativas. La tarde se presenta como un contraste entre el calor y la humedad, dejándonos una noche húmeda y fresca.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET