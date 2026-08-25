Una mujer de 71 años, evacuada al hospital tras incendiarse una caravana en un camping de Punta Umbría

Una mujer de 71 años ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva después de resultar afectada por inhalación de humo durante el incendio de una caravana registrado en un camping de Punta Umbría. El suceso tuvo lugar durante la noche y provocó una importante movilización de los servicios de emergencia.

El fuego se originó en las inmediaciones de la carretera A-497 y las primeras llamadas alertando de las llamas comenzaron poco después de las 22:00 horas. La magnitud de la alerta fue especialmente significativa: el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió más de 80 comunicaciones de ciudadanos que advertían de que una caravana estaba ardiendo dentro de un camping de la localidad onubense.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Huelva, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061. La situación también llevó a activar el aviso al dispositivo Infoca, ante la posibilidad de que las llamas pudieran extenderse y generar un problema mayor en el entorno. Finalmente, los efectivos de este dispositivo no tuvieron que intervenir, ya que el incendio quedó limitado al lugar donde se produjo y pudo ser controlado por los bomberos.

Durante la intervención, los servicios sanitarios atendieron a la mujer de 71 años que había resultado afectada por la inhalación de humo. Tras recibir asistencia en el lugar, los profesionales sanitarios determinaron que era necesario trasladarla al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, en la capital onubense, para continuar con la atención médica. Se desconoce más información ahora mismo sobre el estado de salud de la mujer.

Mientras tanto, los bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera propagarse a otras caravanas o instalaciones del camping. La intervención permitió finalmente extinguir por completo el incendio durante la misma noche, sin que fuera necesaria la actuación del Infoca.

Por el momento, la información disponible no concreta las causas que pudieron originar el incendio ni aporta detalles sobre posibles daños en otras instalaciones del camping. Tampoco se han comunicado más personas afectadas por el fuego, más allá de la mujer trasladada al hospital por inhalación de humo.