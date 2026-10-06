Cielo muy nuboso en toda la provincia de Barcelona, con chubascos y tormentas generalizadas que podrían ser localmente intensas y acompañadas de granizo. Las temperaturas permanecerán estables y el viento será flojo, con dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de octubre

Barcelona: lluvias intensas y calor húmedo en la tarde

El cielo se despereza lento en Barcelona, mientras la mañana se asoma con una temperatura que comienza en los 19 grados, pero que se siente como un poco más fresco debido a la humedad, que acaricia el aire de manera pesada. A lo largo del día, el sol intentará brillar con moderación, aunque el riesgo de lluvia es alto, especialmente por la tarde, cuando está garantizada la llegada de precipitaciones que podrían ser intensas, convirtiendo el ambiente en una danza de gotas.

Ya por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 grados, mientras el viento se mantiene tranquilo, casi ausente, lo que hace que el calor sea un poco más llevadero. A medida que el sol se despide en el horizonte a las 19:24, las cifras térmicas se sienten agradables, pero el aire húmedo puede hacer que la sensación sea más calurosa, recordándonos que aún queda un buen trecho de verano por disfrutar, a pesar de las nubes amenazantes.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y lluvias intensas por la tarde

El día comienza en L’ Hospitalet de Llobregat con un cielo gris que anticipa la llegada de fuertes lluvias. La humedad en el aire se siente casi densa, mientras el viento sopla en ráfagas suaves, anunciando un ambiente inestable que marcará las horas venideras. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando solo los 19 grados, pero el panorama cambiará drásticamente con la llegada de la tarde-noche.

La calma matutina dará paso a un torrente de lluvia en la tarde, con una probabilidad de 100% que podría provocar un desbordamiento de agua en las calles. La sensación térmica también caerá, haciéndonos sentir más fríos con un registro de 18 grados. Con viento que puede alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h, es un día para tomar precauciones: mejor llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Ambiente pesado con lluvia cercana en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 18 grados. La humedad relativa ronda el 70%, lo que aporta una sensación algo pesada al inicio de la jornada. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantiene parcialmente nublado, con temperaturas que irán alcanzando los 19 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente por la tarde, superando el 100%, lo que indica un fuerte aguacero inminente.

El viento estará calmado, con una velocidad media de 0 km/h, pero es importante resaltar que algunas ráfagas podrían llegar a los 4 km/h. La jornada se calentará ligeramente, con una temperatura máxima esperada de 25 grados, aunque la sensación térmica puede llegar a ser de 25 grados también. El sol saldrá a las 07:53 y se pondrá a las 19:24, lo que significa que disfrutaremos de más de 11 horas de luz. A medida que nos adentremos en la tarde, el ambiente se tornará más pesado y cubierto, idealmente preparándonos para la lluvia que parece inminente.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Sabadell

Las mañanas en Sabadell se presentan con un tiempo templado, acompañadas de cielos algo nublados y posibilidad de lluvia, especialmente por la tarde. La temperatura oscilará entre los 17 y 25 grados, con un viento leve del sur que podría traer algunas rachas.

Aprovechar el ambiente tranquilo y las temperaturas agradables es perfecto para un paseo por el parque o simplemente disfrutar de un café al aire libre. Un día propicio para desarrollar las actividades cotidianas sin grandes alteraciones.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET