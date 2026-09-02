Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour de Francia: «No hay que tener miedo a perder; yo he perdido más carreras de las que he ganado»
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Miguel Induráin Larraya (Villava, Navarra, 16 de julio de 1964) es un ex ciclista español que desarrolló su carrera profesional entre 1984 y 1996. Está considerado uno de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos y una de las grandes figuras deportivas de la historia del país, hasta el punto de recibir el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1992. Induráin hizo historia al conquistar el Tour de Francia durante cinco años consecutivos, entre 1991 y 1995.
«No hay que tener miedo a perder; yo he perdido más carreras de las que he ganado». Una frase sencilla, pero que resume una filosofía que puede aplicarse en cualquier ámbito de la vida. Porque para llegar a lo más alto no basta con saber ganar. También es necesario aprender a convivir con el fracaso.
«No hay que tener miedo a perder; yo he perdido más carreras de las que he ganado»
Induráin comenzó su trayectoria profesional en 1984, cuando todavía era muy joven, y su evolución fue progresiva. En aquellos primeros años no era el corredor dominante que posteriormente conquistaría las carreteras francesas. Tuvo que adquirir experiencia, mejorar sus capacidades y descubrir cuáles eran sus principales virtudes como ciclista.
Entre los años 1991 y 1995, ganó el Tour de Francia durante cinco ediciones consecutivas, convirtiéndose en una de las grandes leyendas del ciclismo. Sin embargo, reducir aquellos años únicamente a las victorias sería quedarse con una parte muy pequeña de la historia. Cada Tour implicaba semanas de preparación, presión, incertidumbre y capacidad para afrontar situaciones adversas.
Por eso cobra especial relevancia su reflexión sobre las derrotas. Induráin siempre tuvo muy claro que perder forma parte inevitablemente del deporte. Esto no significa que perder sea el objetivo ni que el resultado no importe, sino entender que una derrota no invalida todo el trabajo realizado anteriormente.
La reflexión de Induráin también se puede trasladar a la vida cotidiana. En la sociedad actual, muchas personas viven pendientes de no equivocarse, pero es imposible avanzar sin asumir cierto margen de error. Otro de los grandes aprendizajes de su carrera tiene que ver con la constancia, el sacrificio y la disciplina.
Las mejores frases sobre el fracaso
- «El fracaso es la clave del éxito. Cada error nos enseña algo» (Morihei Ueshiba)
- «No tengas miedo de fallar. Ten miedo de no intentarlo» (Roy T. Bennett)
- «El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano» (John Fitzgerald Kennedy)
- «Fracasar no es caer, es negarse a levantarse» (Proverbio chino)
- «He fallado una y otra vez en la vida, por eso he tenido tanto éxito» (Michael Jordan)
- «El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia» (Henry Ford)
- «La derrota no es el peor de los fracasos. No haberlo intentado es el verdadero fracaso» (George Edward Woodberry)
- «Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender» (Charles Dickens)
- «Puedo aceptar el fracaso, todos fracasan en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo» (Michael Jordan)
- «Los fracasos no son más que escalones hacia el éxito» (Oprah Winfrey)
- «Muy pocos aciertan antes de errar» (Séneca)
- «El fracaso es un desvío, no un callejón sin salida» (Zig Ziglar)
- «Cuando tienes éxito los amigos te parecen muchos. En cambio cuando fracasas, si te queda un amigo también es mucho» (Federico Moggia)
- «Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito» (Truman Capote)
- «El fracaso fortifica a los fuertes» (Antoine de Saint-Exupéry)
- «Lo que no te mata te hace más fuerte» (Friedrich Nietzsche)
- «La mayoría de los adultos de mediana edad se han resignado al fracaso» (Malcolm X)
- «El fracaso concentra la mente que es una maravilla. Si no cometes errores es que no te estás esforzando lo suficiente» (Jasper Fforde)
- «No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos» (Orison Swett Marden)
- «El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo» (Winston Churchill)
- «Cuando una parte del todo cae, lo demás no está seguro» (Séneca)
- «No existe el fracaso, salvo cuando dejamos de esforzarnos» (Jean Paul Marat)
- «El fracaso es también una forma de muerte» (Graham Greene)
- «He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para realizar el tiro que ganaría un juego y lo he fallado» (Michael Jordan)
- «La clave del éxito es aprender a convertir los fracasos en oportunidades» (John C. Maxwell)
- «Algunas caídas son el medio para levantarse a situaciones más felices» (William Shakespeare)
- «El hombre puede ser destruido, pero no derrotado» (Ernest Hemingway)
- «No permitas que el miedo al fracaso te impida intentarlo» (Jack Canfield)
- «Los resultados negativos son justo lo que quería. Son tan valiosos como los resultados positivos» (Thomas A. Edison)
- «La mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos» (Amado Nervo)
- «Aprendemos de los fracasos; no de los éxitos» (Bram Stoker)
- «Todo lo que quieres está en el otro lado del miedo» (Jack Canfield)