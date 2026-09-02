Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour de Francia: «No hay que tener miedo a perder; yo he perdido más carreras de las que he ganado»

Miguel Induráin Larraya (Villava, Navarra, 16 de julio de 1964) es un ex ciclista español que desarrolló su carrera profesional entre 1984 y 1996. Está considerado uno de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos y una de las grandes figuras deportivas de la historia del país, hasta el punto de recibir el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1992. Induráin hizo historia al conquistar el Tour de Francia durante cinco años consecutivos, entre 1991 y 1995.

«No hay que tener miedo a perder; yo he perdido más carreras de las que he ganado». Una frase sencilla, pero que resume una filosofía que puede aplicarse en cualquier ámbito de la vida. Porque para llegar a lo más alto no basta con saber ganar. También es necesario aprender a convivir con el fracaso.

«No hay que tener miedo a perder; yo he perdido más carreras de las que he ganado»

Induráin comenzó su trayectoria profesional en 1984, cuando todavía era muy joven, y su evolución fue progresiva. En aquellos primeros años no era el corredor dominante que posteriormente conquistaría las carreteras francesas. Tuvo que adquirir experiencia, mejorar sus capacidades y descubrir cuáles eran sus principales virtudes como ciclista.

Entre los años 1991 y 1995, ganó el Tour de Francia durante cinco ediciones consecutivas, convirtiéndose en una de las grandes leyendas del ciclismo. Sin embargo, reducir aquellos años únicamente a las victorias sería quedarse con una parte muy pequeña de la historia. Cada Tour implicaba semanas de preparación, presión, incertidumbre y capacidad para afrontar situaciones adversas.

Por eso cobra especial relevancia su reflexión sobre las derrotas. Induráin siempre tuvo muy claro que perder forma parte inevitablemente del deporte. Esto no significa que perder sea el objetivo ni que el resultado no importe, sino entender que una derrota no invalida todo el trabajo realizado anteriormente.

La reflexión de Induráin también se puede trasladar a la vida cotidiana. En la sociedad actual, muchas personas viven pendientes de no equivocarse, pero es imposible avanzar sin asumir cierto margen de error. Otro de los grandes aprendizajes de su carrera tiene que ver con la constancia, el sacrificio y la disciplina.

Las mejores frases sobre el fracaso