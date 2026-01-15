Paco Jémez se marcha a Inglaterra para unirse al West Ham

Paco Jémez ha aceptado salir de España para aceptar la primera aventura en la Premier League. Después de varios meses inactivo tras terminar su etapa en el Ibiza que duró menos de un año, el técnico canario afrontará un nuevo cargo en el West Ham con el objetivo de levantar un equipo que vive una situación límite en el descenso a siete puntos de la salvación.

Sin embargo, no lo hará con el cargo de primer entrenador, sino como asistente de Nuno Espirito Santo, que fue contratado por los londinenses tras ser despedido del Nottingham Forest por discrepancias con la directiva. Jémez, que tiene pasado como futbolista, empezó a entrenar en 2007 y su mejor etapa fueron los cinco años que estuvo en el Rayo Vallecano, además de haber pasado por México e Irán.

Paco Jémez se va a encontrar un West Ham que no gana en Premier League desde el pasado ocho de noviembre, en la undécima jornada. Pese a la situación de presión que vive Espirito Santo, esta contratación supone una muestra de confianza por parte de la directiva. El despido del técnico portugués fue rumoreado después de la última derrota en casa contra el Nottingham Forest, aunque los ánimos se han calmado después de la victoria en la FA Cup contra el Queens Park Rangers gracias a un gol del argentino Taty Castellanos en la prórroga.

El comunicado del fichaje de Paco Jémez por el West Ham

«El West Ham United se complace en confirmar el nombramiento de Paco Jémez como entrenador del primer equipo masculino.

El español aportará experiencia y conocimiento al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, habiendo dirigido más de 500 partidos durante una carrera como entrenador que abarca casi dos décadas.

Central internacional con España, internacional en 21 ocasiones con La Roja , Jémez disfrutó de una larga y exitosa carrera como jugador en su país natal. Jugó más de 250 partidos de Liga con el Rayo Vallecano, el Deportivo de La Coruña, donde fue compañero de Nuno, y el Zaragoza, con el que ganó la Copa de España en 2001.

Jémez pasó a ser entrenador en 2007 y ha dirigido clubes en España, México e Irán, incluidos cinco años en el Rayo Vallecano, llevando al club a un récord de octavo puesto en La Liga en 2012/13.

Si su solicitud de permiso de trabajo es exitosa, Jémez trabajará junto a un equipo de apoyo compuesto por los entrenadores del primer equipo Mark Robson, Steve Potts y Gerard Prenderville y los entrenadores de porteros Rui Barbosa y Billy Lepine.

Todos en el West Ham United queremos darle la bienvenida a Paco al este de Londres y desearle mucho éxito en su carrera en Claret and Blue».