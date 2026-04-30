EEUU desafía a España y pasea sus bestias ‘Pegasus’ KC-46A por el estrecho de Gibraltar

Nueve aviones KC-46A Pegasus de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fueron avistados el pasado jueves en el estrecho de Gibraltar camino del Mediterráneo oriental. Estas bestias voladoras formaban parte de una misión que estaba vinculada al traslado de los cazas F/A‑18 del escuadrón VMFA‑312 que iban destino a Oriente Medio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los aviones KC-46A Pegasus, uno de los buques insignia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Pedro Sánchez ha tirado de populismo con su intervención y puede acabar saliéndole caro a España. El presidente del Gobierno, pensando en las elecciones del 2027, negó la ayuda a Donald Trump en los peores momentos de la guerra y por ello desde la Casa Blanca en su día se dijo que esta decisión podría romper los lazos comerciales de estos países. El «no» a utilizar las bases de Rota y Morón, que ambos operan conjuntamente, por parte del Gobierno de España se sumó a la negativa del líder del PSOE a alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa y seguridad de aquí a 2035.

La relación entre España y Estados Unidos pasa por su peor momento en años e incluso Reuters se hizo eco hace unos días de un correo interno del Pentágono que valoraba expulsar a España de la OTAN. Esta información posteriormente se negó con rotundidad, pero esta es la prueba más de la guerra fría que viven dos países con grandes relaciones comerciales… y que Pedro Sánchez podría acabar rompiendo por su estrategia electoral.

Mientras Estados Unidos centra sus fuerzas en restablecer el tráfico por el estrecho de Ormuz, hace unos días los Pegasus KC-46A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pasearon por el estrecho de Gibraltar camino de Oriente Medio. Aunque no se confirmó el destino, todo hace indicar que iban camino de Israel o algunas de las bases que la primera potencia militar tiene cerca de Oriente Medio.

El Pegasus KC-46A pasea por España

Nueve Pegasus KC-46A fueron avistados el pasado jueves en el estrecho de Gibraltar. Estas bestias de los Estados Unidos salían de la Base Aérea de Lajes en las Azores y se dirigían presumiblemente a Israel o a algunas de las bases que Estados Unidos tiene en países cercanos al estrecho de Ormuz, como puede ser la de Al Udeid (Qatar). Por motivos de seguridad, no se confirmó el destino, pero lo que está claro es que era el Mediterráneo oriental.

🇺🇸🇦🇪 1x USAF Boeing KC-46 Pegasus airbone over Persian Gulf (AE5FA3 | 18-46056) from United Arab Emirates pic.twitter.com/UDJW3av4Lo — Visioner (@visionergeo) April 24, 2026

Estos Pegasus KC-46A formaban parte de la misión que trasladaba los cazas F/A‑18 del escuadrón VMFA‑312, los llamados Checkerboards, que forman parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que estos Boeing Pegasus KC-46A no participan en labores de ataque, sino que tienen como función principal el repostaje de los grandes bombarderos para que tengan más autonomía y puedan circular lejos de las bases aéreas sin tener que repostar. Las características de este avión fabricado por la empresa Boeing son las siguientes.