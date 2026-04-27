El nuevo dron lanza misiles de Estados Unidos que puede cambiar la guerra para siempre

Recientemente, la empresa estadounidense BlackSea Technologies ha presentado el Comet, un buque de superficie no tripulado (USV) que integra armamento pesado en una plataforma ligera y extremadamente rápida. Con 13 metros de eslora, el nuevo dron lanza misiles de Estados Unidos alcanza velocidades superiores a los 45 nudos (83 km/h), manteniendo la estabilidad en mar abierto. Durante la presentación inicial, BlackSea demostró que el Comet incorpora un lanzador de misiles de doble riel, lo que aumenta considerablemente su capacidad frente a drones aéreos, helicópteros o aeronaves que vuelen a baja altura, gracias en gran medida al sistema de sensores ópticos y de infrarrojos.

A esto se suma la arquitectura modular que, dependiendo de la misión, le permite intercambiar la carga para objetivos submarinos, eliminación de minas, o incluso guerra electrónica. De esta manera, se diferencia de otros USV que están especializados en tareas de vigilancia o reconocimiento, y es capaz de realizar ataques directos sobre cualquier objetivo. Diseñado para ser una plataforma con una capacidad de carga de hasta 1.360 kilos, el despliegue de varias unidades del Comet permite crear una red de defensa muy amplia.

Así es el nuevo dron lanza misiles de Estados Unidos

Estados Unidos ha incorporado a su arsenal el Comet, una embarcación no tripulada de unos 13 metros desarrollada por BlackSea Technologies que puede alcanzar velocidades cercanas a los 80 km/h en mar abierto y transportar hasta 4.500 kilos de carga. Según recoge Interesting Engineering, ya se están realizando pruebas de combate bajo la supervisión de altos mandos del Pentágono de Estados Unidos.

Más allá de su velocidad, lo que diferencia al Comet es su gran versatilidad. Fabricado en aluminio y equipado con motores Volvo D6, su diseño modular permite adaptarlo a distintas misiones. Puede utilizarse para transportar suministros en zonas peligrosas, realizar tareas de guerra antisubmarina, llevar a cabo vigilancia electrónica o encargarse de la detección y eliminación de minas, todo ello de forma autónoma.

En cuanto a su capacidad ofensiva, el nuevo dron de Estados Unidos incluye un lanzamisiles de doble riel con interceptores listos para disparar en cualquier momento. Un sensor electroóptico situado en la proa se encarga de guiar los proyectiles, lo que le permite enfrentarse a drones, helicópteros o aeronaves que vuelen a baja altura.

La empresa asegura que el prototipo fue construido en apenas un mes, aunque no ha detallado si ese plazo parte de un diseño completamente nuevo o de una base previa. Su bajo coste de fabricación y la facilidad de mantenimiento son otros de los factores que, según la compañía, facilitarían su despliegue a gran escala.

«Comet es una embarcación de superficie no tripulada de 13,1 metros diseñada para mantener un alto rendimiento a velocidad constante mientras transporta cargas útiles críticas para la misión en condiciones marítimas exigentes. La plataforma admite sensores avanzados, sistemas de comunicaciones y cargas útiles de ataque o defensa aérea sin sacrificar velocidad ni maniobrabilidad. Su arquitectura modular permite una rápida integración de la carga útil y cambios de configuración a medida que evolucionan los requisitos de la misión», detalla la compañía.

El proyecto Quartz en los años 80

La idea de un dron con estas capacidades no es nueva. En los años ochenta, durante la presidencia de Ronald Reagan, Estados Unidos impulsó el programa secreto AARS (Advanced Airborne Reconnaissance System), conocido como Quartz. Su objetivo era desarrollar un dron capaz de sobrevolar territorio soviético para detectar misiles nucleares móviles, como los SS-20 o SS-25.

Décadas después, el RQ-180 retoma ese concepto con tecnologías mucho más avanzadas. Desarrollado por Northrop Grumman, este dron incorpora materiales compuestos, sensores de última generación, comunicaciones por satélite y sistemas de inteligencia artificial capaces de procesar datos en tiempo real. Entre sus capacidades destacan radares AESA con función GMTI para detectar objetivos en movimiento, sistemas SAR que generan imágenes detalladas del terreno y sensores electro-ópticos y de inteligencia electrónica que permiten identificar emisiones y movimientos enemigos con gran precisión.

Los ejércitos más poderosos del mundo

Este es el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo en 2026, liderado una vez más por Estados Unidos, que mantiene su posición desde hace más de dos décadas gracias a su enorme presupuesto, su superioridad tecnológica y su dominio naval y aéreo. Le siguen Rusia y China, dos potencias que destacan por su capacidad militar, número de efectivos y desarrollo estratégico, especialmente en misiles y fuerza terrestre. India ocupa el cuarto lugar, impulsada por su gran población y creciente inversión en defensa, mientras que Corea del Sur cierra el top 5.

En Europa, Francia, Japón y Reino Unido figuran entre los diez primeros, con fuerzas modernas y un importante peso en alianzas internacionales como la OTAN. Turquía e Italia completan el top 10, destacando por su capacidad regional y modernización militar. Fuera de este grupo, países como Brasil, Alemania e Israel continúan reforzando sus capacidades, mientras que otros como Irán o Ucrania mantienen relevancia por su papel en conflictos actuales.