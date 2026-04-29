Las policías de los Estados miembros de la Unión Europea registraron en 2024 un total de 256.302 delitos de violencia sexual, de ellos, 98.190 fueron clasificados como violaciones, lo que representa el 38% del total de estos delitos. Según los datos publicados por Eurostat, las violaciones han aumentado un 150% en los últimos diez años.

Entre 2014 y 2024, los delitos de violencia sexual se incrementaron un 94%, lo que equivale a 124.350 casos adicionales respecto al inicio del periodo. En el caso específico de las violaciones en la Unión Europea, el crecimiento fue aún más marcado: un 150%, con casi 59.000 delitos más que hace una década.

Esta tendencia al alza ha sido sostenida a lo largo de los años. El crecimiento medio anual se sitúa cerca del 10% en los delitos de violencia sexual y del 7% en las violaciones. Solo entre 2023 y 2024, estos delitos aumentaron un 5% y las violaciones un 7%, sumando más de 12.000 y 6.000 casos respectivamente en un solo año.

Por otro lado, los datos de Eurostat muestran una evolución más positiva en otro tipo de delito grave: los homicidios intencionados. En 2024 se registraron en la Unión Europea 3.953 casos, un 11% menos que en 2014, cuando se contabilizaron 4.448 homicidios. Aunque ha habido un ligero repunte del 1% respecto al año 2023, el nivel de 2024 sigue siendo un 14% inferior al pico alcanzado en 2015 (4.616 casos).

Tras tocar fondo en 2021 con 3.645 homicidios, la cifra ha experimentado un leve ascenso anual, pero se mantiene claramente por debajo de los niveles de hace una década.Estos datos combinan dos realidades preocupantes y esperanzadoras a la vez: mientras los delitos de violencia sexual siguen una tendencia claramente ascendente en los registros oficiales, los homicidios intencionados muestran una reducción general a largo plazo, aunque con cierta estabilización reciente.

España registra uno de los mayores incrementos de la UE

En España las violaciones se han disparado un 288% desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, pasando de 1.382 en 2017 hasta nada menos que 5.363 en 2025, según informó OKDIARIO en febrero de este año. Así se desprende del último balance de la criminalidad del propio Ministerio del Interior, publicado este viernes, en pleno escándalo por la violación de la que está acusado el que fuera su mano derecha en la Policía, el ya ex DAO José Ángel González, revelada en primicia por OKDIARIO.

Un escándalo por el que los sindicatos policiales exigen la dimisión del ministro por encubrir la violación del DAO, así como la del director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Los policías se concentrarán el próximo lunes ante la sede del Ministerio para reclamarlas.

Los datos de este informe desmontan una vez más el discurso triunfalista de Marlaska, quien insiste en que la criminalidad estaba bajando. Los datos oficiales revelan que desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, la criminalidad no ha parado de crecer, la de los delitos más graves. Por ejemplo, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han pasado de los 799 a los 1.413 y los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual, de 11.692 a 21.659