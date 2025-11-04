El pueblo más bonito de Huesca que tiene nombre árabe, mantiene su pasado medieval y recomienda ‘National Geographic’

Alquézar es, sin lugar a dudas, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Huesca. Situado en el corazón de la comarca del Somontano de Barbastro, éste pintoresco municipio se encuentra sobre un acantilado rocoso a orillas del río Vero, dominando el impresionante paisaje de los cañones y barrancos que rodean la zona. Su nombre, de origen árabe (al-Qasr, que significa «el castillo»), ya anticipa la riqueza histórica y cultural que alberga en sus calles empedradas y plazas porticadas.

Esta combinación de historia, arquitectura y naturaleza ha hecho que Alquézar haya sido recomendado por National Geographic como uno de los destinos imprescindibles de España, destacando su autenticidad y belleza única. Pasear por el pueblo es sumergirse en un viaje al pasado; sus calles estrechas, empedradas y sinuosas, conservan la fisonomía medieval original, y las casas de piedra con balcones de madera y fachadas encaladas ofrecen una imagen pintoresca que parece detenida en el tiempo.

Alquézar, un pueblo de cuenta en Huesca

«El caserío de Alquézar se extiende a los pies de su castillo de origen islámico, convertido en colegiata tras la reconquista cristiana, mientras el río Vero atraviesa su último cañón antes de abrirse al valle. En la monumental colegiata de Santa María se pueden contemplar las huellas de distintas corrientes artísticas a lo largo de los siglos, incluyendo murallas del siglo XI, la torre albarrana, restos de la iglesia románica y un claustro del XIV con bellos capiteles y pinturas del XVI. La Plaza Mayor, el Museo Etnológico Casa Fabián y el mirador «Sonrisa del Viento» completan la visita, junto a rutas de senderismo y arte rupestre en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara», detalla Turismo de Aragón.

El origen de Alquézar se remonta a la época musulmana en la Península Ibérica, cuando la zona estaba bajo dominio árabe. Tras la Reconquista, en el siglo XI, el castillo pasó a manos cristianas, consolidándose como parte del Reino de Aragón. Durante la Edad Media, Alquézar prosperó como un centro defensivo y religioso. Hoy en día, cada rincón del pueblo transmite autenticidad, con patios internos, arcos y portones que evocan historias centenarias de vecinos, comerciantes y peregrinos.

Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara

Uno de los mayores atractivos de Alquézar es su ubicación privilegiada junto al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Los cañones del río Vero, con paredes de roca caliza de más de 200 metros, ofrecen un escenario espectacular para los deportes de aventura y la observación de la fauna y flora locales. Los visitantes pueden recorrer rutas señalizadas, como la del Barranco de la Peonera o la del Cañón del Vero; en las paredes de los cañones se encuentran pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Gastronomía: sabores del Somontano

La gastronomía de Alquézar y la comarca del Somontano es otro de los alicientes para descubrir este destino. Platos como el ternasco asado, los embutidos artesanos y las setas de temporada se combinan con productos locales como el aceite de oliva, los vinos de la denominación Somontano y los quesos artesanales. El vino de Somontano, reconocido internacionalmente, acompaña perfectamente los platos locales.

En resumen, Alquézar es un testimonio vivo de la historia medieval de Aragón. Desde sus calles empedradas hasta los cañones del río Vero, pasando por la colegiata y las pinturas rupestres, cada rincón ofrece una experiencia única.