La única playa española que está entre las 50 mejores del mundo: una joya natural escondida

Esta playa española está entre las 50 mejores del mundo, se trata de una joya natural escondida que puede ser la que marque nuestro próximo destino. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Llega la hora de apostar claramente por una escapada de esas que impresionarán a aquellos amantes del aire libre y la naturaleza que tenemos por delante.

Llega una joya natural escondida que puede acabar siendo la que se convierta en el lugar en el que podemos empezar a visitar en estos tiempos que corren. La naturaleza se acaba convirtiendo en el lugar en el que podemos empezar a ver llegar algunos cambios que serán los que marcarán una diferencia importante. El buen tiempo nos invita a ir en busca de una playa que quizás esté más cerca de lo que parece. Tenemos la suerte de tener una playa entre las 50 mejores del mundo y para descubrir este lugar, nada mejor que conocer esta ubicación que nos trasladará a un pequeño paraíso en la Tierra.

Una joya natural escondida nos está esperando

Tenemos un país que visitan cada año millones de personas y lo hacen, movidos a través de una serie de elementos que serán los que nos acompañen en estos días. En busca de un lugar que puede acabar siendo un pequeño paraíso cerca de casa que quizás no sabíamos que teníamos.

Las 50 mejores playas del mundo son auténticas joyas naturales que pueden ser claves y que sin duda alguna, podremos empezar a prepararnos para afrontar determinados cambios que pueden ser claves. Son días de apostar claramente por un desplazamiento que será esencial.

Estamos ante un lugar que puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Sin duda alguna, tenemos que empezar a saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días de verano en los que podemos organizar un viaje en el que pisaremos una de las playas más bonitas del mundo.

Es hora de dejar salir determinados cambios que pueden ser los que marcarán unas jornadas de verano en las que todo puede ser posible. La playa de ensueño puede estar más cerca de lo que nos imaginamos.

Está entre las 50 mejores del mundo esta playa

Hay una playa que puede convertirse en uno de tus destinos recurrentes que puede, acabar siendo la mejor de las opciones que pueden acabar siendo clave. Este es el momento de apostar por lo que tenemos por delante, un verano en el que este lugar será una realidad.

La playa de Rodas es una de las que se lleva el distintivo de ser de las mejores del mundo, este tipo de sellos pueden acabar de darles el elemento que necesitamos. Tal y como se presenta esta playa: «Esta hermosa playa, que mide 1.300 metros de largo y aproximadamente 60 metros de ancho de una fina arena blanca y aguas transparentes que le han valido la distinción de poseer servicios de Bandera Azul. Si deseas visitar esta increíble playa, lo mejor es viajar en un barco de Cruceros Rías Baixas, que te llevará desde el puerto de Vigo directamente al muelle de Rodas, en el extremo norte de la Playa de Rodas, a la que puedes acceder directamente desde el embarcadero. Esta playa es un espectáculo de la naturaleza en sí misma, pero su entorno natural la hace aún más impresionante. Con un pequeño lago intermareal, que cambia de tamaño según la marea, y la zona dunar que rodea la playa, las Islas Cíes han sido declaradas Parque Nacional y se postulan como candidatas al título de Patrimonio de la Humanidad. Durante la temporada de viajes regulares, la playa cuenta con servicios públicos, servicio de emergencias, información, servicios de restauración cercanos, así como un camping en las inmediaciones para aquellos que deseen pasar varios días en esta hermosa playa».

Siguiendo con la misma explicación: «Antes de visitar las Islas Cíes y su emblemática Playa de Rodas, es importante conocer las normas del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. El objetivo de estas normas es preservar y proteger el medio ambiente y la flora y fauna de las islas. Una norma importante es no dejar basura en la Isla, todo aquello que generemos en nuestra visita es necesario recogerlo en una bolsa y traerlo al puerto de salida. Otras normas a tener en cuenta son: Encender cualquier tipo de fuego, hoguera o similar. Acceder a las zonas señalizadas como no accesibles al público. Molestar a los animales silvestres. Arrancar, cortar o dañar la vegetación. Practicar la pesca submarina y la pesca deportiva. Utilizar megafonía, ruidos o altavoces. Desembarcar animales domésticos (excepto perros guía). Desembarcar vehículos a motor (excepto sillas de ruedas). No se permite el uso de ningún vehículo (bicicletas, patinetes,…) excepto aquellos autorizados. El vuelo de «drones», cometas o similar, sin autorización expresa del Parque Nacional».