En los últimos años, la sociedad y la cultura parecen haber retorcido hasta límites insospechados lo políticamente correcto. Hace casi dos siglos desde que los actores blancos comenzaran a aplicar el censurable y lamentable “blackface”, en el que para interpretar a un personaje negro se pintaban la cara. La práctica se alargó demasiado, pues en West side history (1961) algunos de los intérpretes puertorriqueños eran realmente blancos excesivamente maquillados. Del intento de esas causas justas y de la necesidad de abrir los horizontes, proporcionando también oportunidades para colectivos excluidos en la industria, hemos pasado a situaciones irrisorias, como las últimas declaraciones del actor Eddie Redmayne, arrepintiéndose de haber interpretado a una mujer trans en La chica danesa.

Las palabras de Redmayne se han producido en el medio británico The Times of London, mientras promocionaba su nuevo papel en la próxima versión en los teatros de Cabaret: “No, no lo haría ahora. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error”, confesaba el actor cuando le preguntaron sobre las críticas del colectivo LGTB que había recibido por dar vida a la pionera artista transgénero Lili Elbe.

“La discusión más grande sobre las frustraciones en torno al casting, se debe a que muchas personas no tienen una silla en la mesa. Tiene que haber una nivelación, de lo contrario vamos a seguir teniendo estos debates”, infería el protagonista de Animales fantásticos.

Eddie Redmayne se llevó su segunda nominación al Oscar en 2015 al interpretar ese papel, justo un año después de conseguir llevarse la estatuilla por ser Stephen Hawking en La teoría del todo. El londinense lleva ya algunos años siendo un abanderado y fiel defensor de las personas trans, sin importar contra quien. Buena prueba de ello es cómo se unió a otros artistas para condenar las polémicas declaraciones que la autora J.K Rowling dedicó al colectivo transgénero hace ya más de un año.

Si bien ahora está enfocado en la obra de teatro, el actor tiene pendiente el estreno en 2022 de Animales fantásticos: El secreto de Dumbledore y The Good Nurse.