Being the ricardos es la nueva película escrita y dirigida por el guionista ganador de Oscar Aaron Sorkin. Una historia biográfica que narra el periplo televisivo de Lucille Ball (Nicole Kidman) y de su marido Desi Arnaz (Javier Bardem), como dos de las figuras pioneras de la comedia en la pequeña pantalla. La crítica estadounidense ya ha podido verla y, según las primeras impresiones, Nicole Kidman podría ser una firme candidata para obtener, al menos, una nominación en los siguientes Premios Oscar.

En la cinta, Kidman y Bardem son la pareja en la exitosa comedia I love Lucy, emitida por la CBS en los años 50. Entre el resto del reparto destacan el también ganador del Oscar J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale y Alia Shawkat. La prensa era escéptica con el dúo formado por Kidman y Bardem, pero al contrario de esas falsas expectativas, la crítica ha valorado la capacidad de los dos actores para capturar la esencia del dúo.

Sorkin's pandemic shoot Being the Ricardos is a fascinating look at one fraught week for Lucille Ball & Desi Arnaz, under duress on many fronts with I Love Lucy and their marriage at stake. Kidman & Bardem deliver Oscar-worthy perfs. But flashbacks with de-aging CGI are creepy. — Anne Thompson (@akstanwyck) November 14, 2021

La editora de Indiewire, Anne Thompson ha señalado que Being the Ricardos “es una mirada fascinante a una semana tensa para Lucille Bal y Desi Arnaz, bajo presión en muchos frentes con I love lucy y su matrimonio en juego”. Además destaca que las actuaciones de sus protagonistas son “dignas de un Oscar” pero que los flashbacks que emplean el CGI antienvejecimiento “son espeluznantes”.

#BeingTheRicardos just left me in a puddle of tears. What a beautiful and deeply moving behind the scenes look at the pressures and complexities involved in making that show – highs, lows and everything in between. Nicole Kidman is INCREDIBLE. pic.twitter.com/7toaVjGOIM — Perri Nemiroff (@PNemiroff) November 14, 2021

Por otro lado, Perri Nemiroff de Collider destacó la emoción que hay detrás de la nueva película de Aaron Sorkin: “Being te Ricardos me acaba de dejar en un charco de lágrimas. Qué hermosa y profundamente conmovedora mirada detrás de la escena a las presiones y complejidades involucradas en hacer ese espectáculo: altibajos y todo lo demás. Nicole Kidman es INCREÍBLE”.

Nicole Kidman gets a standing ovation from the SAG heavy voters at the end of the introductions for #BeingTheRicardos q&a pic.twitter.com/57h31iLsWQ — Gregory Ellwood – The Playlist 🎬 (@TheGregoryE) November 14, 2021

La ovación del SAG (en español, Gremio de Actores de cine) pudo verse en la publicación de periodista Gregory Ellwood, quien capturó el momento en el que todos incrementaban sus aplausos y gritos cuando Kidman entraba a escena.

La carrera por los Oscar a la categoría de Mejor Actriz lleva ya meses gestándose. Kristen Stewart y su Diana de Gales en Spencer, la posible nominación de Penélope Cruz por Madres paralelas, Lady Gaga y su acento italiano en La casa Gucci o el también papel televisivo que aborda Jessica Chastain en Los ojos de Tammy Faye auguran, una dura lucha a la que podría unirse el nombre de Kidman.

Being the Ricardos se estrenará en los cines de Estados Unidos el 10 de diciembre y en Amazon Prime Video el 21 del mismo mes.