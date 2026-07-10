¿Por qué el padre de Lamine Yamal no ha viajado al Mundial? Las dos teorías que rodean su ausencia

Lamine Yamal ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de su familia en los éxitos que acumula en su temprana carrera en el mundo del fútbol. El futbolista de la selección española y del FC Barcelona no olvida sus orígenes y quién le ha ayudado en su camino a convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta.

En el mes de concentración que ya acumula el futbolista y el resto de sus compañeros en territorio norteamericano, Lamine ha estado acompañado en buena parte por su círculo más cercano. Sin embargo, la ausencia de uno de sus familiares más ‘fieles’, habitual en los partidos de España y del Barça, ha llamado la atención.

Durante el Mundial 2026, al referente mediático de la Selección le han apoyado de cerca su madre, Sheila Ebana, su novia, la influencer Inés García, y sus amigos más cercanos. El que ha contado con un mayor protagonismo público ha sido su hermano pequeño, Keyne, por su efusiva celebración de uno de los goles del España-Austria.

Entre los familiares de los futbolistas de la selección española muchos han echado en falta la presencia de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal. Hasta el momento, no ha acudido a ningún partido de la Selección en este Mundial. Tampoco estará ante Bélgica, ni se espera que acuda en caso de que España avance a las rondas finales.

El motivo de su ausencia no ha trascendido de manera pública, aunque circulan dos teorías al respecto. La más extendida tiene que ver con motivos médicos. Mounir Nasraoui padece epilepsia, un trastorno neurológico que le impide, entre otras actividades del día a día, conducir o tener un trabajo estable. Los desplazamientos de larga distancia en avión también suponen un riesgo para él, lo que habría impedido que acuda, como acostumbra, a los partidos de su hijo con la selección española.

Esta teoría sobre la ausencia de Mounir Nasroui en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se sustenta en las declaraciones de un hostelero de Mataró, localidad en la que reside. Este aseguró a El Español que el padre de Lamine le transmitió esta información: «No sé si podré ir para allá, con mi problema de la epilepsia».

Sus antecedentes, otro de los posibles motivos

Otra de las teorías que ha circulado alrededor de la ausencia del padre de Lamine Yamal en el Mundial 2026 tiene que ver con un incidente que protagonizó en el año 2023. Mounir Nasroui tuvo un enfrentamiento, recogido por las autoridades, con simpatizantes del partido político VOX en la localidad de Mataró.

De acuerdo con el atestado policial, Nasraoui golpeó una carpa electoral y rompió las gafas de una de las personas presentes. El Juzgado de Instrucció número 3 de Mataró declaró culpable al padre de Lamine Yamal de los delitos leves de maltrato y daños, con su consecuente multa económica.

Los exigentes requisitos de ingreso a Estados Unidos podrían haber sido un impedimento para Mounir Nasroui en caso de intentar viajar el país con motivo del Mundial 2026.

Sin embargo, que Nasraoui haya intentado entrar en territorio estadounidense y que, en tal caso, le hubiera sido denegado el acceso; no ha sido confirmado. Aunque el motivo real de su ausencia en los partidos de España no se haya desvelado públicamente, Lamine Yamal seguirá sin contar con el apoyo presencial de su padre en las rondas finales del torneo.