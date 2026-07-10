De la Fuente: «El mejor Lamine Yamal está por llegar»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a España y Bélgica en el Mundial de 2026. El combinado nacional busca un triunfo que le permita jugar las semifinales de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. La Selección llega como favorita a este duelo, pero no se fía.

El seleccionador comenzó hablando del equipo que podría jugar contra Bélgica: «Hacer una alineación, como una convocatoria, es lo más difícil. No se hace si has estado solo. Los jugadores, por muy buenos que sean, no tienen las mismas características y eso es lo que te lleva a hacer una alineación. Hay que analizar bien al rival y buscar un once equilibrado. Si se produce un cambio no es por castigar a nadie, sino porque para el partido entendemos que ese jugador encaja mejor».

«Hemos visto el partido de Francia y creo que ha sido superior. Uno va construyendo la confianza a medida que van pasando los partidos. Si ganas tienes más confianza. Contra Portugal llegamos muy bien y mañana será un partido muy difícil. Si estamos los dos en cuartos es por algo. Será el más difícil de los que hemos jugado», comentó.

Sobre si se puede desviar la atención hacia una hipotética semifinal frente a Francia, fue contundente: «Te garantizo que sólo pensamos en Bélgica. Será un partido muy difícil. Como aficionados podemos hablar, como profesionales no existe para nosotros». También valoró el escenario actual de la selección: «Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Aquí no regala nadie nada y estoy contento por cómo hemos llegado. Poder elegir entre 26 futbolistas es una situación ideal. Queremos estar mejor y para eso hay que pasar la eliminatoria».

Por otro lado, habló de la importancia de los porteros: «Es una posición muy específica. Un gran equipo se construye con un gran portero y eso te da tranquilidad. Unai Simón, David Raya y Joan García, tres de los cinco mejores porteros del mundo, nos dan todo lo que esperamos de un guardameta. Ambas selecciones tienen dos de los mejores porteros del mundo».

De la Fuente también se refirió al cartel de favorita que muchos conceden a España: «Me gusta que si alguien dice que somos favoritos es porque pone en valor lo que hemos hecho, pero es que no hay favoritos. Eso no vale para nada. Nos consideramos iguales y seguimos pensando en lo que podemos controlar. Hay que estar al mejor de los niveles para superar a Bélgica».

Sobre cómo maneja la presión de un partido de esta magnitud, explicó: «Tengo nervios como todos, pero los llevamos de diferente manera. Soy una persona muy tranquila, sobre todo en lo que controlo. Si algo se escapa, que es difícil, está fuera de nuestro control. El trabajo está bien hecho. Estoy emocionado, tengo gatos en el estómago, pero es controlable. Es una manera buena. La calma es poder y dominar la situación te la da».

El técnico también recurrió al emperador romano Marco Aurelio para explicar la filosofía que impera dentro del vestuario español. «Lo que es malo para el panal es malo para la abeja», recordó, antes de poner en valor la importancia del grupo y de todos los futbolistas disponibles. En ese sentido se refirió a Nico Williams y Víctor Muñoz, que ya están recuperados y podrían tener minutos ante Bélgica: «El fútbol te lleva y te trae y, en cualquier escenario, tenemos a jugadores para solventar las situaciones complejas que presente Bélgica».

También actualizó el estado físico de ambos internacionales: «Vamos a ir partido a partido. Nuestro presente y nuestro futuro es mañana, que es Bélgica. Todos están perfectos. Valoramos su aportación en los momentos que creemos oportunos. Víctor lleva tiempo sin competir, Nico ha tenido problemas y veremos si son los que inician el encuentro o participan en otros minutos. Uno puede tener una idea, pero luego a lo mejor puede cambiar durante el encuentro».

El seleccionador también recordó la eliminación de España en el Mundial de Qatar, una derrota que todavía permanece en su memoria: «Fue un día triste porque te deja fuera del Mundial. Yo siempre he vivido mucho la selección española. Vivíamos el Un, dos, tres, Eurovisión y los partidos de España. Esos partidos me marcaban mucho».

Preguntado por el momento de Pedri, De la Fuente salió en defensa del centrocampista canario y destacó el trabajo que realizó frente a Portugal: «Yo le veo muy bien. Hizo un partido muy práctico del que el equipo se benefició. Esto es un trabajo en equipo. Nosotros somos especialistas en suplir las carencias que puede tener un compañero en algún momento. Con nosotros siempre está bien. Yo me quedo con el Pedri de la Selección».

Sobre la falta de eficacia de España de cara a portería, recurrió a una comparación muy gráfica: «La sábana famosa, que no te cubre todo el cuerpo. Encajamos pocos goles, pero somos muy goleadores. Somos los que más tiramos a portería. Falta eficacia y afinar, pero llegar tanto y no dar opciones habla muy bien del equipo».

Por último, habló de Lamine Yamal y aseguró que el extremo todavía tiene margen para ofrecer su mejor versión en este Mundial: «Si ven la motivación que tiene Lamine… está muy motivado. El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez. El otro día tuvo que trabajar en defensa y saber defender ante un rival potentísimo hasta que lo reventó. Hizo un gran aprendizaje. Lo estamos esperando y estamos seguros de que lo dará».