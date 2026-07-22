La rutina de belleza de Inés García, influencer y pareja de Lamine Yamal: «Lo más importante es mantener el rostro limpio e hidratado»

Lamine Yamal, una de las grandes figuras del FC Barcelona con apenas 19 años, está viviendo un momento de enorme popularidad tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. En el ámbito sentimental, el jugador ha compartido momentos junto a su nueva pareja, Inés García. Natural de Talavera de la Reina, tiene 22 años y hasta febrero cursaba la carrera de Relaciones Internacionales, aunque decidió dejarla temporalmente por motivos personales.

La relación entre Lamine Yamal e Inés García se hizo pública recientemente después de que ambos aparecieran juntos en la cena de final de temporada del FC Barcelona celebrada el pasado mes de mayo. La creadora de contenido explicó en sus redes sociales cómo surgió su historia de amor: «Seguramente esperan una historia de amor perfecta, loca… La historia es: 3, 2, 1… ¡Por redes sociales!». Además, la influencer aclaró que su relación no comenzó justo cuando se hizo pública, sino que llevaban más tiempo juntos. «Yo conozco a Lamine desde hace mucho más. Tampoco tres años, pero bastantes más meses de los que la gente se cree hasta el día de hoy», explicó.

La rutina de belleza de Inés García

La imagen de Inés García ha ganado una gran relevancia en los últimos meses, no solo por su relación con el futbolista Lamine Yamal, sino también por su presencia en redes sociales, donde comparte parte de su estilo de vida. La influencer apuesta por una rutina sencilla basada en dos pilares fundamentales: una piel limpia e hidratada. En un momento en el que las rutinas de belleza de las creadoras de contenido despiertan gran interés entre sus seguidores, los consejos de Inés reflejan la importancia de priorizar el cuidado básico y la constancia. Su filosofía se resume en una idea clara: una piel bonita comienza con una buena base de cuidados diarios.

«Para empezar el día me lavo la cara con el limpiador All About Clean de Clinique. Me encanta este limpiador, llevo años utilizándolo. Es muy ligero, me deja la piel muy suave y limpia. El segundo paso es el tónico exfoliante 2 de Clinique. Mi madre y yo podemos confirmar que llevamos años con él», contaba en un vídeo.

El «All About Clean Desmaquillante en Espuma» es uno de los productos estrella de Clinique, el cual «forma una rica mousse que elimina la contaminación, la suciedad, el exceso de grasa, el maquillaje de larga duración y las cremas solares de una forma suave, rápida y eficaz Deja la piel grasa fresca y limpia». Por su parte, el «Clarifying Lotion 2» es una «suave loción exfoliante para pieles mixtas-secas que elimina las células muertas».

Esta fórmula suave y refrescante ayuda a mantener la piel limpia y saludable al eliminar la contaminación, las impurezas y las células muertas acumuladas en la superficie. Gracias a su acción exfoliante, prepara la piel para absorber mejor los productos hidratantes y de tratamiento, potenciando su eficacia.

En las pieles grasas, ayuda a controlar el exceso de sebo y a mantener los poros limpios, mientras que en las pieles secas favorece la eliminación de las células muertas que dificultan la hidratación, ayudando además a suavizar el aspecto de las líneas de expresión. Desde la primera aplicación, la piel luce más tersa, luminosa y uniforme, con poros menos visibles, según ensayos clínicos realizados en 20 mujeres tras un único uso del producto.

«Aunque mi vida cambia de un día a otro, mi rutina de skincare no la cambio por absolutamente nada. Mi truco de belleza favorito es ir con la cara súper limpia, siempre hidratada y luminosa y con un pelazo: siempre peinado, liso o rizado», cuenta en otro de sus vídeos.

La hidratación también es fundamental a la hora de cuidar su piel. Para ello, utiliza el sérum Mineral 89 de Vichy. «Mineral 89 de Vichy es una gama de productos diseñada para hidratar intensamente la piel y fortalecer su barrera natural. Sus fórmulas combinan ácido hialurónico y agua volcánica de Vichy para una piel más fuerte, hidratada y luminosa».

Mineral 89 es un sérum hidratante de textura ligera, fresca y acuosa, formulado para combatir la deshidratación y la pérdida de volumen provocadas por las agresiones diarias. Su composición combina un 89 % de Agua Volcánica de Vichy, rica en 15 minerales esenciales, con ácido hialurónico y ácido poliglutámico, dos activos que proporcionan una hidratación intensa y un efecto rellenador visible.

El ácido hialurónico ayuda a retener grandes cantidades de agua para mejorar la elasticidad y suavidad de la piel, mientras que el ácido poliglutámico prolonga la hidratación y potencia el efecto redensificante. Para obtener los mejores resultados, se recomienda aplicar tres dosis del sérum sobre la piel limpia por la mañana y por la noche, completar la rutina con una crema hidratante para sellar la hidratación y finalizar con un protector solar de amplio espectro durante el día para proteger la piel frente a los daños causados por la radiación solar.