Así es por dentro la casa de la madre de Lamine Yamal: piscina redonda, jardín y hasta un mini campo de fútbol

Sheila Ebana, madre del futbolista Lamine Yamal, se ha convertido en la protagonista de las imágenes de cada partido disputado por su hijo. Aunque, además de ser el principal apoyo de la joven promesa del fútbol, ha ido construyendo poco a poco su perfil digital en redes sociales y cuenta ya con más de un millón de seguidores. Las colaboraciones con marcas, reuniones familiares y sus rutinas diarias han ayudado a que la madre del futbolista transforme el jardín de su vivienda en un espacio espectacular situado en la comarca de El Maresme (Barcelona). Un jardín que cuenta con una piscina redonda, un pequeño campo de fútbol instalado sobre el césped, espacios dedicados a los juegos infantiles y un porche cubierto.

Lo más importante: la piscina

Un portón metálico gris se encarga de dar acceso al terreno. Además, el jardín aporta cierta sensación de amplitud y tranquilidad. Por otro lado, el camino de baldosas en tonos tierra que lleva a la zona del césped se combina con los altos setos, palmeras y árboles maduros que rodean toda la finca, creando una barrera que garantiza la privacidad del hogar. Una casa construida en ladrillo y cuyo protagonista es la piscina redonda rodeada por una gama de piedra clara. A esto hay que sumarle las tumbonas blancas que invitan a tumbarse, descansar y disfrutar del sol en cualquier época del año.

El minicampo de fútbol

La miniportería y los balones situados en el jardín reflejan que este espacio se diseñó para que Keyne, el hermano pequeño del futbolista, disfrute al aire libre de este deporte. Además, Sheila Ebana no desaprovecha el momento de guardar los recuerdos vividos a través de las fotografías tomadas desde su móvil, donde se puede ver cómo el pequeño Keyne aparece rodeado de balones o jugando al fútbol. Este hecho demuestra la pasión de la familia por este deporte.

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Los juegos infantiles y el porche

El jardín tiene también un espacio para los juegos infantiles. El tobogán colorido y una casa pequeña refuerzan el entorno de diversión que se diseñó para que el más pequeño de la familia pueda disfrutar y entretenerse en su casa. Además, es un espacio donde realizan numerosas reuniones con amigos, celebraciones y meriendas al aire libre. Un lugar que transmite la sensación de hogar, comodidad y ambiente familiar. Al mismo tiempo, el jardín cuenta con un porche cubierto que funciona como una prolongación del interior de la casa. Desde este lugar se puede observar toda la parcela.

La filosofía de Sheila Ebana

La madre del futbolista comparte una filosofía sobre el hogar enfocada en el disfrute familiar, sobre todo el de Keyne, ya que el pequeño es el que todavía comparte más momentos con su familia en casa. Un lugar donde el deporte está muy presente y la unión familiar es lo que más se fomenta para que nunca se pierda.