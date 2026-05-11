8 de cada 10 españoles sienten presión por tener una casa perfecta

En un contexto en el que la estética del hogar se ha convertido en un estándar social amplificado por las redes, Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente, presenta su estudio “Hogares Ideales: La carga invisible de la casa perfecta”, en el contexto de su participación en Casa Decor 2026. Este análisis profundiza en una realidad clara: existe una brecha significativa entre el hogar que las personas aspiran habitar y el que realmente habitan.

Este estudio nace del compromiso de Dreame con una visión de la tecnología para el hogar que va más allá de lo funcional: una tecnología que no se esconde, sino que se exhibe, que forma parte del diseño y eleva la experiencia del hogar para crear espacios donde disfrutar viviendo.

El hogar ideal vs. el hogar real: una brecha emocional y social

Las conclusiones del informe reflejan una desconexión evidente entre expectativas y realidad. El 79% de los españoles reconoce que su casa no refleja totalmente su hogar ideal, frente a un 9% que afirma haber alcanzado ese ideal.

Esta sensación se traduce en una percepción constante de insatisfacción: 8 de cada 10 personas admite que siente de manera habitual que su casa nunca está como le gustaría.

Parte de esta presión proviene del entorno digital y las redes sociales. Más de la mitad de los encuestados (53%) reconoce comparar su hogar con otros, y un 81% admite sentir algún tipo de presión por tener una casa perfecta. En este contexto, el hogar deja de ser un refugio para convertirse, en ocasiones, en una fuente de estrés.

El estudio pone también el foco en un aspecto menos visible pero clave: la carga mental asociada al hogar. Pensar, organizar y mantener el orden supone un desgaste significativo para muchas personas. Además, persisten desigualdades en la gestión doméstica: solo un 25% afirma que existe un reparto equitativo real de las tareas.

Este contexto impacta directamente en el bienestar: un 64% de los españoles asegura sentir estrés en casa y más de la mitad (51%) reconoce haber tenido discusiones relacionadas con el orden o la limpieza. Además, las tareas más rutinarias, como ordenar (30%) o limpiar los suelos (26%), son también las más percibidas como pesadas.

Del ideal inalcanzable al hogar que cuida de quien lo habita

Frente a esta realidad, emerge una tendencia clara: la búsqueda de equilibrio. Aunque la estética sigue siendo importante, cada vez más personas priorizan la funcionalidad y el bienestar en su hogar, aunque el 57% admite haber tomado decisiones que sacrifican la practicidad a favor del diseño en algún momento.

Aquí es donde la tecnología juega un papel transformador: más del 65% de los españoles automatizaría tareas clave del hogar si pudiera, evidenciando una demanda creciente de soluciones que liberen tiempo y reduzcan la carga mental.

Dreame responde a esta necesidad con una visión clara: el nuevo lujo no es solo cómo se ve tu casa, sino cómo funciona para las personas. En este escenario, dispositivos como los robots aspiradores dejan de ser herramientas ocultas para convertirse en protagonistas del espacio.

Un ejemplo de esta evolución es el robot aspirador X50 Ultra Complete de Dreame, una solución que combina potencia, inteligencia y diseño para transformar la limpieza en una experiencia automatizada, silenciosa y casi invisible… o quizás todo lo contrario: una tecnología pensada para ser vista, para formar parte del hogar contemporáneo. Así se ha demostrado con su integración dentro del Espacio Schmidt en la edición 2026 de la exposición de interiorismo Casa Decor, diseñado por Lemon Studio.

“En Dreame apostamos por la “Inteligencia Invisible”: una tecnología que no viene a romper la estética, sino a protegerla. Que mantiene el hogar impecable de forma automatizada para que el usuario, simplemente, recupere el lujo de no hacer nada”, afirma Cristina Wei, Country Manager de Dreame Iberia.