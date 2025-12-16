La Reina Sofía abrirá su propia protectora de animales

La naturaleza y los animales son dos de las grandes pasiones de la Reina Sofía, muy presentes en su agenda, sobre todo, en las actividades en las que participa a través de la Fundación Reina Sofía. Precisamente por este motivo, no es de extrañar que la madre de Felipe VI dedique una buena parte de sus esfuerzos a estas cuestiones. La abuela de la princesa Leonor y de la infanta Sofía tiene una especial devoción por los seres vivos y nunca ha ocultado su deseo de hacer más por ellos.

Doña Sofía no ha querido esperar a la Navidad ni tampoco al día de Reyes para concederse un regalo muy especial. Tal como se ha confirmado, en breve tendrá su propia protectora. Un proyecto con el que está muy ilusionada y en el que ya se está trabajando a pleno rendimiento. De hecho, se la ha podido ver recorriendo las obras de la zona en la que van a estar las instalaciones, interesándose por cómo avanzan los trabajos y por cómo podrá ser el resultado final.

La Reina Sofía en un acto con animales. (Foto: Gtres)

Ha sido la revista ¡Hola! la que ha publicado en su edición digital las primeras imágenes de doña Sofía visitando la zona en la que se va a ubicar el centro y que todavía está en fase inicial. El lugar elegido para la protectora de la madre del Rey Felipe es Arganda del Rey. Ya el pasado mes de julio el ayuntamiento de la localidad madrileña reveló que la Fundación Reina Sofía estaba ultimando los detalles para un centro de protección para los animales. Un proyecto que cuenta con el total compromiso de las autoridades locales, ya que el consistorio ha sido quien ha aportado el suelo en el que se está construyendo este centro, en la finca La Isla. Una zona que ya pudo visitar doña Sofía con el alcalde en abril de 2025. Todavía no se sabe cuándo estará todo listo y las instalaciones a pleno rendimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento Arganda del Rey (@ayto.arganda)



La ilusión de la Reina

Para la madre del Rey Felipe VI, la puesta en marcha de este centro de protección animal es motivo de gran alegría, sobre todo, tras un año que ha sido muy complicado para ella. No solamente ha tenido que estar pendiente de su hermana, la princesa Irene de Grecia, cuyo estado de salud ha ido empeorando en los últimos meses, sino que, además, la publicación de las memorias del Rey Juan Carlos ha creado un clima de controversia.

La Reina Sofía con un panda en los brazos. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía siempre ha tenido una especial predilección por los animales. A lo largo de los años la hemos podido ver en diferentes actos oficiales en los que los animales han sido protagonistas. Desde visitas a centros de cuidado de animales, ferias o al Zoo de Madrid, donde se la ha fotografiado disfrutando casi como una niña con los pandas. También ha participado en sueltas de tortugas al mar.