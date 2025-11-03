Doña Sofía volvió a acaparar todas las miradas este miércoles durante la entrega de la 40ª edición del Premio BMW de Pintura, un evento que coincidió con su cumpleaños y que reunió a numerosos rostros conocidos del panorama social y artístico. La madre de Felipe VI presidió la ceremonia en el Teatro Real de Madrid, demostrando una vez más su impecable estilo y su compromiso con la cultura y las artes en España. Entre los invitados se encontraban figuras como Nati Abascal, Carmen Lomana, Feliciano López y Sandra Gago, así como Núria González, todos ellos mostrando su respeto y admiración por la Reina emérita. La velada, de marcado carácter cultural, también estuvo teñida de preocupación por la salud de Irene de Grecia, cuyo delicado estado se comentó entre los asistentes.

Para la ocasión, doña Sofía eligió un conjunto sobrio y elegante en tonos negros, con una blazer de paño de textura refinada y escote cruzado, combinada con un pantalón satinado de pernera ancha que aportaba sofisticación y comodidad. Los complementos fueron protagonistas: sus icónicos collares de perlas y unos pendientes a juego, junto con su mítico broche de libélula, completaron un look clásico y distinguido. A su llegada, la Reina se detuvo a saludar y conversar con los organizadores del evento, dejando patente su entusiasmo por presidir la ceremonia y apoyar a los artistas galardonados.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El Premio BMW de Pintura, que este año celebra su 40 aniversario, ha consolidado su trayectoria como un referente para el arte contemporáneo y la innovación. Desde su creación en 1986, ha servido de plataforma para que artistas de distintas nacionalidades den a conocer su obra. En esta edición, el premio ha batido su récord de participación con un total de 1.904 candidaturas: 1.689 en la categoría de Pintura y 215 en Arte Digital. Además, la participación femenina ha alcanzado un 44,5% del total, consolidando la creciente presencia de mujeres artistas en el panorama contemporáneo. Tras un riguroso proceso de selección, el jurado eligió 12 finalistas, de los cuales ocho competirán por el Premio BMW de Pintura y cuatro por el de Arte Digital. Las obras finalistas se expondrán por primera vez en el Centro Cultural Conde Duque desde el 20 de noviembre hasta finales de enero de 2026.

Tras la entrega de los galardones, la noche continuó con un concierto benéfico a cargo de la Orquesta Sinfónica RTVE, en el que participaron artistas como José Mercé, Antonio Najarro y Dúo del Valle. La recaudación del evento se destinará a los bancos de alimentos infantiles, una causa que refuerza el mensaje de compromiso social que siempre ha defendido la Casa Real. Durante el concierto, la Reina Sofía compartió un emotivo momento con los artistas y asistentes, destacando la importancia de proteger el arte y la cultura como expresión fundamental de la sociedad.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El evento se produjo en un momento especialmente cargado de actividad para la Corona, con la agenda de los Reyes Felipe y Letizia marcada por una visita de Estado del Sultán de Omán y el próximo viaje de los monarcas a China. En este contexto, doña Sofía asumió un papel de liderazgo institucional, demostrando que sigue siendo un pilar fundamental dentro de la familia real. Su reaparición pública también coincidió con la inminente publicación de las memorias del Rey Juan Carlos I, un libro que promete arrojar nueva luz sobre algunos de los capítulos más personales y controvertidos del pasado reciente de la monarquía. Lejos de cualquier polémica, la Reina emérita volvió a mostrarse serena, elegante y centrada en su compromiso con la cultura y la acción social.

El delicado estado de salud de Irene de Grecia

Aunque la Reina Sofía atraviesa un buen momento personal y sigue cumpliendo con diligencia su agenda institucional, una preocupación empaña su serenidad: el delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia. A sus 83 años, Irene, con quien comparte residencia en la Zarzuela desde hace tres décadas, sufre problemas de movilidad y un deterioro cognitivo que han limitado sus apariciones públicas. Por primera vez, su ausencia se notará en la entrega de los Premios BMW de Pintura, una cita muy especial para doña Sofía, que siempre ha contado con su inseparable compañera en estos actos. Fuentes próximas a la Casa Real confirman que la Reina Sofía está muy pendiente de su hermana, a la que cariñosamente llaman «la tía Pecu», y que incluso redujo sus vacaciones en Mallorca este verano para acompañarla.