Rocío Carrasco vuelve a la televisión en uno de los proyectos más ambiciosos del año: la versión española de Race Across the World, el formato de aventuras que estrenará próximamente RTVE. En esta ocasión, no estará sola: la acompaña Anabel Dueñas, su amiga íntima y compañera de escenario desde hace años. Juntas formarán una de las seis parejas que competirán en esta carrera por América Latina, donde los participantes deberán recorrer miles de kilómetros sin móviles, sin GPS y sin posibilidad de usar aviones, únicamente a través de rutas terrestres o marítimas. El formato, heredero del exitoso Pekín Express, promete emociones fuertes, grandes retos físicos y una intensa dosis de convivencia.

Este reality no solo es una apuesta por el entretenimiento de aventura, sino también un desafío personal para Carrasco, que se enfrenta a una experiencia completamente distinta a sus últimas apariciones públicas. Con Anabel Dueñas como aliada, la complicidad entre ambas se convierte en uno de los pilares más sólidos de su participación. Su vínculo no es nuevo: desde 2023 trabajan juntas en Rocío Jurado, el musical, un homenaje escénico a «la más grande», en el que Dueñas interpreta a Carmela, una joven que sueña con ser como Rocío Jurado. La obra ha reforzado la conexión emocional y profesional entre ambas, y ahora llevarán esa sinergia al terreno de la supervivencia.

Rocío Carrasco en Madrid. (Foto: Gtres)

Según ha confirmado en exclusiva la revista Semana, la participación de Carrasco y Dueñas ya es oficial. El medio ha desvelado también otros detalles sobre esta gran producción de Zeppelin (Banijay Iberia), como que las grabaciones comenzarán en agosto y que la presentadora encargada de guiar a los concursantes será Paula Vázquez, quien regresa con fuerza a la primera línea televisiva. La elección del elenco, que mezcla rostros populares y perfiles muy diversos, convierte este reality en una de las apuestas más atractivas de RTVE para la nueva temporada.

Además de Carrasco y Dueñas, se ha confirmado la participación de Cristina Cifuentes junto a Alba Carrillo, una pareja televisiva tan inesperada como mediática. Carrasco y Carrillo mantienen una buena relación desde que coincidieron en Hable con ellas, y su reencuentro en esta aventura añade otro punto de interés para la audiencia. También estarán en el programa Nia Correia y J Kbello, ambos vinculados al universo musical de Operación Triunfo y Tu cara me suena. Otros nombres como Jedet y Rocío Martín Berrocal están en negociaciones avanzadas, lo que apunta a un casting potente y con gran diversidad de perfiles.