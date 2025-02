Rocío Carrasco ha vuelto a captar la atención mediática con una emotiva reaparición en la Gala Drag Queen de Torremolinos 2025, celebrada en el Auditorio Municipal de la localidad malagueña. En esta ocasión, la hija de Rocío Jurado rindió un sentido homenaje a su madre, no solo con sus palabras, sino también a través de un original atuendo que evocaba la imagen de La más grande.

Durante el evento, Rocío Carrasco fue recibida con entusiasmo por el público y los organizadores. Desde su asiento en el patio de butacas, la televisiva fue invitada a subir al escenario, donde compartió emotivos recuerdos sobre su madre. Rocío recordó con emoción cómo Rocío Jurado fue la pisó ese mismo escenario. Además, anunció con orgullo que el musical dedicado a la vida y obra de su madre, Rocío Jurado, el Musical, creado por ella misma y protagonizado por su íntima amiga Anabel Dueñas, se presentará en ese mismo auditorio el próximo 22 de febrero. Esta obra pretende, en propias palabras de Carrasco, ofrecer al público una visión íntima y detallada de la vida de la artista, combinando actuaciones en vivo con relatos personales y anécdotas de La más grande a lo largo de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Margarita Del Cid (@margadelcid)

Para la ocasión, Rocío Carrasco se enfundó en un vestido que no solo capturó miradas por su diseño, sino que también sirvió como un homenaje visual a Rocío Jurado. La prenda presentaba una imagen icónica de su madre, lo que simbolizaba la profunda conexión y admiración que siente por ella. En concreto, Rocío Carrasco optó por un elegante diseño en blanco y negro de José Perea que llevaba una reproducción de una de las imágenes más emblemáticas de Rocío Jurado. Con gran orgullo, Rocío comentó: «Ella y yo. Pues ella no se lo quería perder, igual que yo», refiriéndose al honor de llevarla con ella en su look.

A lo largo de los años, Rocío Carrasco ha mantenido viva la memoria de Rocío Jurado a través de diversos proyectos y homenajes. Uno de los proyectos importantes en los que Rocío Carrasco ha trabajado en los últimos años es el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, emitido en 2021 en Telecinco. Aunque este proyecto estuvo centrado en su propia vida, su madre jugó un papel fundamental en él, ya que Rocío Carrasco no solo relató su historia personal y familiar, sino que también recordó a Rocío Jurado, abordando la influencia que tuvo en su vida, en su carrera y en la relación entre ambas. Además, Rocío Carrasco ha participado en numerosas entrevistas y eventos para rendir homenaje a Rocío Jurado, compartiendo anécdotas personales y reafirmando así su compromiso con mantener intacto el legado de la intérprete de Se nos rompió el amor.

Diseño de José Perea. (Foto: Instagram joseperea_designer)

Rocío Carrasco ‘firma’ un acuerdo con Mañaneros

Además de su participación en eventos y proyectos relacionados con su madre, Rocío Carrasco ha estado involucrada en otros ámbitos del entretenimiento en los últimos tiempos. Este mismo lunes, 17 de febrero, se ha anunciado su colaboración con RTVE, aunque no se han dado detalles específicos sobre la naturaleza de ésta. Durante una intervención en el programa Mañaneros de La 1, Adela González, presentadora del espacio, ha insinuado que Rocío Carrasco podría unirse al espacio televisivo en un futuro muy cercano. En concreto, la semana que viene. «Ya está hecho, fenomenal (…) Te vamos a ver en este sofá», ha expresado Adela.